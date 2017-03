Tirreno-Adriatico. Podwójny sukces Quintany, Majka i Kwiatkowski na dalszych pozycjach

Quintana zwyciężył po samotnej ucieczce w końcówce 16-kilometrowego podjazdu do mety. Wyprzedził o 18 sekund Brytyjczyka Gerainta Thomasa (Sky), a 24 sekundy stracili dwaj następni zawodnicy - kolejny Brytyjczyk Adam Yates (Orica) oraz Kolumbijczyk Rigoberto Uran (Cannondale)."Nie byłem pewny, czy jestem w stanie dziś zaatakować, ponieważ przez kilka dni byłem chory. Nasza taktyka zakładała wysłać do przodu zawodnika, zanim ja przyspieszę. Dobrze z tego zadania wywiązał się Jonathan Castoviejo" - powiedział na mecie Quintana, triumfator wyścigu między morzami Tyrreńskim i Adriatyckim w 2015 roku.W niedzielę trasa poprowadzi m.in. przez tereny najbardziej dotknięte niedawnymi trzęsieniami ziemi w środkowych Włoszech. Na piątym etapie, z Rieti do Fermo (210 km), kolarze przejadą obok miejscowości zniszczonych przez kataklizm: Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto.Siedmioetapowy wyścig ma najwyższą kategorię World Tour. Rywalizację zakończy we wtorek jazda indywidualna na czas w San Benedetto del Tronto (10 km).1. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) - 5:27.222. Geraint Thomas ( Wielka Brytania /Sky) 18 s3. Adam Yates (Wielka Brytania/Orica) 244. Rigoberto Uran (Kolumbia/Cannondale) ten sam czas5. Simon Spilak (Słowenia/Katiusza) 296. Tom Dumoulin ( Holandia /Sunweb) 41 ...19. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.3926. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1.4743. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.2871. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 13.59119. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 20.551. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) - 16:34.462. Adam Yates (Wielka Brytania/Orica) 33 s3. Thibaut Pinot ( Francja /FDJ) 564. Jonathan Castroviejo (Hiszpania/Movistar) 1.015. Rohan Dennis (Australia/BMC) 1.066. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 1.19 ...26. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.3828. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 3.1742. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 9.1856. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 17.0685. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 24.21