Raw Air. Polscy skoczkowie stracili sporo punktów w Pucharze Narodów. Kraft liderem już wkrótce?

Kraft byłby już liderem

Żyła nowym liderem polskiej kadry

Trzecie miejsce Polaków. Zabrakło 0,5 pkt do drugich Niemców!

Polacy nadal są zdecydowanymi liderami w Pucharze Narodów. W tym momencie biało-czerwoni mają 334 pkt zapasu nad podopiecznymi Heinza Kuttina i 402 pkt nad Niemcami. W pierwszym konkursie turnieju Raw Air nasi zawodnicy stracili jednak sporą część swojej przewagi. Aż 100 punktów odrobili do nas Austriacy, którzy za zwycięstwo w zawodach dostali 400 punktów, a drudzy Niemcy zyskali 350 ,,oczek''. Polska za zajęcie trzeciego miejsca uzyskała 300 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów.Do klasyfikacji generalnej liczą się wszystkie punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników oraz osiągnięcia z zawodów drużynowych. Do końca rywalizacji pozostało sześć konkursów indywidualnych i dwie ,,drużynówki''.Aktualnie liderem PŚ jest Kamil Stoch, który ma 1280 pkt na swoim koncie. Tylko 60 pkt traci do niego Stefan Kraft, dwukrotny złoty medalista z Lahti. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę indywidualne osiągnięcia z sobotniego konkursu drużynowego, to nowym liderem PŚ zostałby Stefan Kraft. W drużynowym konkursie w Oslo Austriak był zdecydowanie najlepszy i indywidualnie zająłby pierwsze miejsce. Kamil Stoch byłby dopiero ósmy. Za zwycięstwo przyznaje się 100 punktów, a za ósme miejsce tylko 32 ,,oczka'', dlatego Kraft miałby już osiem punktów przewagi nad reprezentantem Polski. Trzeba jednak pamiętać, że konkurs konkursowi nierówny i niedzielne zawody indywidualne będą całkiem inną historią. Jedno jest jednak pewne. Stefan Kraft nie stracił nic ze swojej genialnej formy i wiele wskazuje na to, że już wkrótce będzie nowym liderem walki o Kryształową Kulę.Kraft został także nowym liderem turnieju Raw Air. Austriak ma 9,1 pkt przewagi nad Peterem Prevcem i 11,9 pkt nad Andreasem Wellingerem. Czwarte miejsce w Raw Air zajmuje Piotr Żyła, który ma 12,1 pkt straty do lidera. Kamil Stoch jest siódmy (28,1 pkt straty).Turniej Raw Air zalicza się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do ogólnych wyników Raw Air liczą się skoki z kwalifikacji, konkursów indywidualnych oraz wyniki z zawodów drużynowych.Na niedzielę zaplanowano konkurs indywidualny. Początek zawodów o godzinie 14.15.Cztery lata temu Piotr Żyła wygrał w Oslo konkurs Pucharu Świata. Takiego sukcesu nigdy nie powtórzył. Może zrobi to w niedzielę? W sobotniej "drużynówce" znów pokazał, że dojrzał do wielkich rzeczy. W końcówce sezonu to on wygląda na lidera zespołu naszych mistrzów świata.Austria wygrała konkurs drużynowy rozgrywany na skoczni w Oslo. Niemcy zajęli drugie miejsca, a Polska została sklasyfikowana na trzeciej pozycji. Biało-czerwoni przegrali drugie miejsce o 0,5 punktu.