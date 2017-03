Rewolucja w biegach narciarskich? Chcą zabronić narciarzom leków na astmę

"Chcemy, aby do spotkania doszło jak najszybciej, już wiosną. To ma być poważna debata nad etyką sportu, a zwłaszcza stosowania lekarstw na astmę przez biegaczy narciarskich" - wyjaśnił przewodniczący SOK Peter Reinebo w wywiadzie dla szwedzkiego radia.Dodał, że celem spotkania jest wprowadzenie znacznych ograniczeń, a nawet zakazu stosowania lekarstw na astmę szczególnie przez zdrowych zawodników. "W Norwegii stosuje się je od lat masowo i w dodatku komisja powołana dla wyjaśnienia tej kontrowersyjnej praktyki właśnie stwierdziła, że nie znalazła nic nieprawidłowego, więc Norwegowie mogą kontynuować te praktyki w świetle prawa. Taki raport jest nie do przyjęcia" - powiedział Reinebo.18-krotna mistrzyni świata i sześciokrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich Norweżka Marit Bjoergen ostro skrytykowała szwedzką propozycję. Na antenie norweskiej telewizji NRK powiedziała, że jeżeli zostanie wprowadzona w życie, to wielu zawodników zakończy kariery."Nie widzę niż złego w stosowaniu lekarstw na astmę przez cierpiących na tę chorobę sportowców. Ja używam dozwolonych środków ściśle według regulaminu przez cały rok tylko dla zdrowia. Biorę identyczne dawki zarówno w maju , jak i w środku sezonu w styczniu , ponieważ bez nich nie jestem w stanie trenować ani startować" - powiedziała.Powszechne używanie leków na astmę wśród biegaczek narciarskich od lat krytykuje Justyna Kowalczyk. - To nie jest normalne, że dziewięćdziesiąt procent sportowców jest chorych - stwierdziła parę lat temu, a swego czasu stwierdziła, że "to dziwne, że tak wielu Norwegów ma astmę, skoro w tym kraju powietrze jest tak czyste". Niedawno na mistrzostwach świata w Lahti stwierdziła, że astma to zaraźliwa choroba "przenoszona drogą medalową".