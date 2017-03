Raw Air. Austria zwycięża, Polska na trzecim miejscu!

Polscy skoczkowie stracili sporo punktów w Pucharze Narodów. Kraft liderem już wkrótce?

Żyła nowym liderem polskiej kadry

Austriacy wygrali konkurs drużynowy rozgrywany w ramach turnieju Raw Air. To pierwsze zwycięstwo podopiecznych Heinza Kuttina od 22 marca 2014 roku. W sezonie 2016/2017 Polska wygrała dwa konkursy, a jedno zwycięstwo dorzucili Niemcy . To czwarte podium Polski w tej kampanii Pucharu Świata.Pierwsza seria nie układała się najlepiej dla biało-czerwonych. Chociaż po pierwszym skoku Piotra Żyły (132 m) byliśmy na trzecim miejscu, a Kamil Stoch (124 m) wyprowadził nas na prowadzenie, to po trzeciej grupie znów musieliśmy gonić Niemców. Dawid Kubacki poleciał tylko 119,5 metra, a Richard Freitag osiągnął aż 9,5 metra więcej. Oznaczało to, że Polska traciła aż 9,8 punktu do pierwszej lokaty. W końcówce pierwszej serii Stefan Kraft oddał znakomity skok na 133 metry i było jasne, że Maciej Kot będzie musiał poszybować równie daleko. Niestety, Kot dostał dwa duże podmuchy i musiał ratować się lądowaniem na 124,5 metra. Na prowadzeniu po pierwszej serii byli Niemcy, na drugim miejscu uplasowali się Austriacy, a na trzecim Norwegowie. Polska była dopiero czwarta ze stratą 17,9 punktów do pierwszego miejsca.Drugą serię bardzo dobrze rozpoczął Piotr Żyła. Polak skoczył 132,5 metra i biało-czerwoni zaczęli odrabiać straty. W finale poprawił się także Kamil Stoch (129,5 metra) i Dawid Kubacki (127,5 m), a Polska po siedmiu skokach zajmowała drugie miejsce tracąc 1,3 punktu do Austrii. Oznaczało to, że Maciej Kot stanie przed niezwykle ciężkim pojedynkiem ze Stafem Kraftem. Niestety, Polak poszybował tylko 128,5 metra i przegrał także z Andreasem Wellingerem, który wcześniej skoczył 134,5 metra. Dominację potwierdził także Stefan Kraft (134,5m) i Austriacy wygrali pierwszą ,,drużynówkę'' w tym sezonie. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Słoweńcy, Japończycy, Czesi i Szwajcarzy. Nowym liderem turnieju Raw Air został Stefan Kraft. Austriak ma 9,1 pkt przewagi nad Peterem Prevcem i 11,9 pkt nad Andreasem Wellingerem. Czwarte miejsce w Raw Air zajmuje Piotr Żyła, który ma 12,1 pkt straty do lidera. Kamil Stoch jest siódmy (28,1 pkt straty).W Pucharze Narodów Polska straciła 100 punktów do Austriaków i 50 punktów do Niemców. W tym momencie biało-czerwoni mają 334 pkt zapasu nad podopiecznymi Heinza Kuttina i 402 pkt nad Niemcami.Gdyby w sobotę odbył się konkurs indywidualny, to Stefan Kraft zostałby nowym liderem Pucharu Świata. Austriacy zmniejszyli stratę do Polaków w Pucharze Narodów.Cztery lata temu Piotr Żyła wygrał w Oslo konkurs Pucharu Świata. Takiego sukcesu nigdy nie powtórzył. Może zrobi to w niedzielę? W sobotniej "drużynówce" znów pokazał, że dojrzał do wielkich rzeczy. W końcówce sezonu to on wygląda na lidera zespołu naszych mistrzów świata.