Indian Wells. Pięć rakiet ofiarą nerwów Ryan'a Harrisona

Tenisiści w różny sposób wyładowują swoje negatywne emocje podczas spotkań. Jedną z najpopularniejszych metod jest jednak niszczenie rakiet. Zdarza się to niemal w każdym turnieju. To, co zrobił jednak Harrison, przejdzie do historii. Podczas meczu 1/64 finału Indian Wells Amerykanin zniszczył aż... pięć rakiet!Harrison przegrał z Dzumhurem w trzech setach - 4:6, 6:3, 5:7.