Skoki narciarskie. Walter Hofer chce zrobić Puchar Świata w Wiśle dwa dni przed świętami

Oczywiście, że spotkanie się odbyło. Wszystko wygląda dla nas bardzo optymistycznie. W grę wchodzą trzy warianty, ostatecznie jeden z nich zostanie wybrany 7 kwietnia Zurychu , na konferencji kalendarzowej. Teraz, mimo ustaleń z Hoferem, musimy jeszcze wysłać do FIS-u [Międzynarodowej Federacji Narciarskiej] oficjalne pismo.- Walter Hofer ją wymyślił. On chciałby zrobić Puchar Świata w Wiśle tuż przed świętami, dokładnie dwa dni przed nimi.- Tak, jeden konkurs miałby się u nas odbyć. Powiem szczerze - ten pomysł przyjęliśmy bez entuzjazmu.- To jest najlepsza opcja. Mieliśmy o tym napisać. Już nawet swoje przemyślenia sformułowałem i posłałem prezesowi Tajnerowi i zdaje się, że w piątek on to wysłał do FIS-u. Generalnie ze strony federacji czujemy wielką przychylność. A 9-10 grudnia mielibyśmy dostać kosztem Niżnego Tagiłu. Rosjanie nie są wpisani do wstępnego kalendarza, bo nie wywiązali się z pewnym zobowiązań finansowych. Jeśli tego nie uregulują, to mając nasz wniosek Walter Hofer sprawi, że zajmiemy ten termin.- Podobno chcą robić też Puchar Świata kobiet. Dlatego jeszcze ich nie skreślono. Zobaczymy, jak to się poukłada.- To jest ostateczność. Walter Hofer podziela nasze uwagi. Ale nie omieszkał zwrócić uwagi, że w dalszym ciągu mamy nieuregulowaną sprawę drogi, którą musimy grodzić. Moje tłumaczenie, że jest to poza obiektem, jego nie interesuje. On twierdzi, że to musi być załatwione, że jak miasto chce mieć wielką imprezę, to musi też coś zrobić.- Nie, on wszystko dobrze pamięta. Mówił, że catering, hotel, cała organizacja - wszystko jest u nas beautiful. Powiedział tylko, żebyśmy walczyli o tory lodowe.- Na "drużynówce" w Lahti był pan minister sportu Witold Bańka. Udało mi się poprosić Waltera Hofera, żeby oprowadził ministra po skoczni. Hofer powiedział mu, że chce nam przydzielać organizację, ale tory musimy mieć, bo i tak wkrótce będzie obowiązek ich założenia wszędzie, gdzie rozgrywa się Puchary Świata. Jak żeśmy się już żegnali, w dobrych humorach, bo po złotym medalu, zapytałem: "panie ministrze, jak tam?". Odpowiedział: "masz zielone światło". Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Może nawet uda się od razu zrobić siatkę chroniącą od wiatru. W Lahti pokazywałem ministrowi, że to żadna wielka sztuka, że można to zrobić może nie metodą chałupniczą, ale własnym systemem.- Wierzymy, że tak będzie. Hofer podkreślał, że jeśli zrobimy te inwestycje i znowu się sprawdzimy tak dobrze jako organizatorzy, to w następnych latach już na stałe będziemy mieli dwa weekendy skoków w Polsce. Rozmowy były naprawdę owocne, jesteśmy dobrej myśli.