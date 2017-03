Liga Mistrzów. FC Barcelona - PSG. Co powiedział Unai Emery?

Krychowiak miał udzielić wywiadu, ale wysłał tylko SMS

Media wciąż żyją niesamowitym powrotem Barcy w 1/8 finale LM (od 0:4 do 6:5 w dwumeczu). Dziennikarze "L'Equipe" twierdzą, że wiedzą, co powiedział swoim podopiecznym przed meczem trener paryżan:- Pokażcie, że pierwszy mecz nie był niespodzianką! - miał zagrzewać ich do walki.Do przerwy PSG wyglądało jednak marnie i przegrywało 0:2. W przerwie były trener Valencii i Sevilli miał więc zmienić ton:- Słuchajcie mnie! Chociaż w życiu nie grałem wyżej, niż w drugiej lidze, jestem bardziej doświadczony od was wszystkich, więc powinniście mnie słuchać! - krzyczał podobno.Albo nie posłuchali, albo jednak nie miał racji. Wszyscy wiemy, jakie było rozstrzygnięcie.W Paryżu coraz częściej plotkuje się, że Emery może zostać zwolniony już w lecie. Z kolei trener Barcelony, Luis Enrique, zapowiedział, że potrzebuje odpoczynku i po tym sezonie odchodzi z klubu.Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!