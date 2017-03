Legia Warszawa. Miroslav Radović: Lech się rozpędził, ale do mety jeszcze daleko [ROZMOWA]

Bartłomiej Kubiak: Wiesz ile meczów w Legii rozegrałeś przeciwko Wiśle?

19, 20 rozegrał Jakub Rzeźniczak.

Któryś szczególnie zapadł ci w pamięć?

Mecze z Wisłą mają dla ciebie duże znaczenie?

Ale Legia ma swoje problemy - dwa mecze wygraliście, jeden zremisowaliście i jeden przegraliście - martwi cię to?

Żadnych problemów nie widać za to po Lechu, który idzie jak burza - w tym roku wygrał wszystkie mecze, strzelił 17 goli, stracił jednego.

Ostatni mecz z Zagłębiem Lubin wygraliście 3:1, ale znowu było wiele głosów krytyki. Głównie jeśli chodzi o waszą obronę przy stałych fragmentach gry.

Przeciwko Zagłębiu zagrałeś jako środkowy napastnik, wcześniej grywałeś w środku pola, na skrzydle - gdzie czujesz się najlepiej?

Tym bardziej, że Tomáš Necid na razie nie daje rady, zawodzi w ataku.

Kilka dni temu przedłużyłeś kontrakt z Legią do czerwca 2019 r. Długo rozmawialiście o nowej umowie?

Latem było jednak widać, że masz duże obawy przed powrotem do Legii.

Za tobą najlepsze pół roku w karierze?

Oj, było ich mnóstwo. Z 20?- No to byłem blisko.- Tak, w zasadzie to nawet dwa. Pierwszy to ten z sezonu 2009/10 - graliśmy w Sosnowcu, wygraliśmy 1:0 po moim golu. Drugi mecz był za kadencji Henninga Berga. Graliśmy w Warszawie przy pustych trybunach, prowadziliśmy do przerwy 2:0 - też strzeliłem gola - ale skończyło się remisem 2:2.- W czasach, kiedy rządził nią prezes Bogusław Cupiał, rywale mieli silną kadrę, znaczyły wiele. W ostatnich latach Wisła trochę podupadła. Niedobrze, bo dla dobra polskiej piłki potrzebna jest mocna Wisła. Dziś w Krakowie nie mają jednak już słabej drużyny. Ostatnio więcej kłopotów było tam poza zespołem i niekoniecznie wiązały się one z futbolem. Ale to nie nasze problemy, więc ani nie muszę się o nie martwić, ani tym bardziej nie wypada mi o nich mówić. Nasz cel na mecz z Wisła jest jasny: trzy punkty.- Najbardziej denerwuje mnie, że przegrasz jeden mecz, kolejny zremisujesz i zaczyna się gadanie o kryzysie. Jaki kryzys? Wiadomo, że Legia to klub, który zawsze chce wygrywać. Tego się od nas wymaga. Ale to sport, czasem zdarzają się takie mecze jak z Ruchem [1:3] czy Termalicą [1:1].- Lech się teraz rozpędził. Niektórzy już zaczęli mówić, że razem z Lechią idzie na mistrza. Za wcześnie na takie słowa. OK, zdajemy sobie sprawię, że wielu chce widzieć Legię na drugim czy trzecim miejscu. Ale spokojnie: do mety jeszcze daleko. Poza tym nie jesteśmy w żadnym kryzysie. Dopiero zaczęliśmy drugą część sezonu. Zostało jeszcze sporo meczów, nie warto nas skreślać.- Ja uważam, że w Lubinie zagraliśmy najlepszą pierwszą połowę w tym roku. Stałe fragmenty? OK, mieliśmy z nimi trochę problemów, głównie z wrzutkami Filipa Starzyńskiego, ale dwa gole dla Zagłębia zostały przecież nieuznane, padły ze spalonych. Jeśli ktoś myśli, że to przypadek, uratowało nas szczęście, jest w błędzie. Ćwiczyliśmy to, byliśmy przygotowani i uczulani przez trenerów, by przy wrzutkach wychodzić do przodu. I my to robiliśmy, udawało się.- Zawsze powtarzam, że dobry zawodnik poradzi sobie na każdej pozycji. Grać w ataku zaczynałem w juniorach Partizana Belgrad. Później byłem cofany do pomocy. Teraz znowu gram w ataku. To żadna nowość. Rozmawiałem z trenerem Jackiem Magierą i on wie, że jestem do dyspozycji. Mogę grać na każdej pozycji, w ataku też dam radę.- Dajmy mu trochę potrenować. Po sobie wiem, że nawet starsi zawodnicy potrzebują czasu, by zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. On zaraz odpali - ja w to wierzę, jeszcze trochę cierpliwości.- Nie, dogadaliśmy się raz dwa. Jak wiadomo, dobrze czuję się w Warszawie, Legia to mój klub, dlatego się cieszę. Cieszę się przede wszystkim z tego, że podpisania kontraktu chciały obie strony. Nie tylko ja, ale też Legia.Kiedy w sierpniu wracałem na Łazienkowską, powiedziałem, że najpierw będę robił swoje na boisku, a potem przyjdzie czas na oceny. Za mną i zespołem udane miesiące. Mam nadzieję, że jeszcze lepsze przed nami. Dlatego się cieszę, że będę mógł grać w Legii jeszcze dłużej.- Bo miałem. Wiele osób, mimo że grałem przy Łazienkowskiej tyle lat, nie mogło mi wybaczyć, że zimą dwa lata temu odszedłem do Chin. Nie podobało mi się w jakich okolicznościach przebiegał tamten transfer. Ale nie miałem na to żadnego wpływu. Dlatego się bałem. Gdy wracałem do Polski, nie wiedziałem, jak ludzie zareagują. Uznałem jednak, że na boisku pokażę, że nadal mi zależy. Kiedy po jednym z meczów w Warszawie schodziłem z boiska i cała "Żyleta" skandowała moje nazwisko, poczułem, że to jest to, co kiedyś. Tego nie da się kupić. Zrobię wszystko, by jak najdłużej grać, zostać w Legii.- Jak spojrzymy w statystki, to najlepsze. Ale czuję się na siłach, by grać jeszcze lepiej.