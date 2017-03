Barcelona i Real Madryt powalczą o utalentowanego nastolatka z FC Porto

Darlot lada moment skończy 18 lat. Do tej pory błyszczał w młodzieżowych drużynach FC Porto. Wkrótce może biegać po boiskach La Liga . Przedstawiciele Realu Madryt już się kontaktowali z agentem piłkarza, ale transfer do "Królewskich" wcale przesądzony nie jest.Jak donosi "AS" faworytem wyścigu po młodego Portugalczyka wydaje się Barcelona, która już złożyła oficjalną ofertę wykupu niespełna 18-letniego obrońcy. Klub z Katalonii gotów jest wyłożyć 10 milionów euro. To jednak za mało. Piłkarz ma wpisaną w kontrakcie kwotę odstępnego na dwa razy wyższą sumę.