La Liga. Alarm na Santiago Bernabeu. Podejrzana koperta dla Florentino Pereza

?? Estamos en las puertas del Santiago Bernabéu. Donde ha llegado un paquete con un polvo sospechoso dirigido a Florentino Pérez pic.twitter.com/DtbUWNnYIg — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 10, 2017

Jak ustalił dziennik "Marca" z koperty wysłanej z Włoch, a zaadresowanej na Pereza, wysypywał się biały proszek. Na stadion Realu zostały wezwane służby odpowiedzialne za reagowanie w chwili zagrożenia chemicznego. Pojawiła się też policja , straż pożarna oraz jednostki odpowiedzialne za reagowanie w przypadku ataku nuklearnego, chemicznego czy biologicznego.Ewakuowano część stadionu oraz pobliskie restauracje, bo to nie była pierwsza taka podejrzana przesyłka, która w ostatnim czasie trafiła na Santiago Bernabeu.Około godz. 21 alarm został odwołany, ale do późnych godzin nocnych policjanci patrolowali pobliskie ulice.Próbki podejrzanej substancji zostały zabrane do laboratorium. Wyniki analizy składu białego proszku mają być znane w poniedziałek.Niedzielny mecz Realu z Betisem, który ma się odbyć na Santiago Bernabeu, nie jest zagrożony.