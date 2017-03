Liga Mistrzów. Matuidi i Verratti imprezowali z Rihanną przed meczem z FC Barcelona?

Krychowiak miał udzielić wywiadu, ale wysłał tylko SMS

W poniedziałek Rihanna przybyła do Paryża na prezentację nowej kolekcji odzieży. Była też gwiazdą klubowej imprezy, na którą zaproszenia dostali m.in. Blaise Matuidi i Marco Verratti.Rozżaleni (po odpadnięciu z Ligi Mistrzów) dziennikarze donoszą, że świadkowie widzieli piłkarzy bawiących się w klubie jeszcze grubo po północy. A już następnego dnia czekał ich wylot na rewanż 1/8 finału LM z Barcą.A jak rewanż się skończył, wiemy wszyscy. Barcelona wygrała 6:1, w dwumeczu 6:5.Może nocna zabawa z Rihanną to jednak tylko plotki? "L'Equipe" napisało też, że PSG zwróciło się do paryskiej prefektury z prośbą o zgodę na organizację zwycięskiej parady na Polach Elizejskich, gdyby klub wygrał Ligę Mistrzów Nie po raz pierwszy w ostatnich dniach, PSG wyparło się pomysłów prasy. W klubie twierdzą, że nie myśleliby o organizacji triumfalnej fety przed awansem do finału LM.- To bardzo niegodne kłamstwo ze strony ich dziennikarza. Co "L'Equipe" próbuje osiągnąć, publikując takie bzdury? - czytamy w oficjalnej wiadomości od klubu.Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!