Rajd Meksyku. Problemy Huberta Ptaszka, Meeke liderem

Dla Ptaszka Rajd Meksyku jest pierwszą imprezą w sezonie. Polak, jadący Skodą Fabią R5, będzie rywalizował w klasie WRC -2, czyli w tej samej, w której Robert Kubica w 2013 roku zdobył tytuł mistrza świata.Początek rajdu dla niespełna 24-letniego kierowcy z Torunia nie był udany. - Popełniłem drobny błąd i skończyło się urwaną felgą. Maciek zmienił koło, a ja zwalniałem auta bo staliśmy na szybkiej sekcji. Pojechaliśmy dalej ale wahacz nie wytrzymał .... Tempo było Ok .. zabrakło szczęścia - napisał na Facebooku.Po pierwszym dniu ma ponad 38 minut straty do lidera rajdu. W klasyfikacji WRC-2 jest czwarty, do prowadzącego Pontusa Tidemanda (też Skoda) traci blisko 35 minut.Meksykański rajd zaczął się z problemami. Organizatorzy mieli kłopot z przetransportowaniem samochodów z Mexico City, gdzie odbył się ceremonialny start i pierwsza uliczna próba, do oddalonego od 400 km Leon, gdzie jest baza rajdu. Konwój z samochodami utknął w nocy na trasie, trzeba było odwołać poranne przejazdy odcinków "El Chocolate" i "Las Minas". Rywalizacja na dobre zaczęła się popołudniu.Liderem po piątkowych odcinkach specjalnych jest Kris Meeke (Citoren C3 WRC), który ma 20,9 sekundy przewagi nad mistrzem świata Sebastienem Ogierem ( Ford Fiesta WRC) oraz 56,7 sekundy przewagi nad trzecim Thierrym Neuvillem (Hyundai i20 WRC). Piątek był wymagającym dniem dla samochodów, które musiały zmagać się nie tylko z temperaturami przekraczającymi 30 stopni w cieniu, ale jazdą w rozrzedzonym powietrzu. Fragment próby "El Chocolate" rozgrywany był na wysokości 2737 m.n.p.m. Na takiej wysokości nigdzie indzie w kalendarzu WRC się nie jeździ.