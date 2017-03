W lipcu piłkarskie El Clasico w... Miami

Po raz pierwszy poza granicami kraju oba kluby spotkały się w wenezuelskim mieście Barquisimeto w 1982 r., w meczu o 3. miejsce Pucharu Prezydenta tego kraju. Wygrali wówczas "Królewscy" 1:0.W USA spotkanie gigantów odbędzie się w Miami na stadionie Hard Rock , mogącym pomieścić 65 tys. fanów, gdzie na co dzień mecze rozgrywa zespół Dolphins występujący w lidze futbolu amerykańskiego.Właściciel Miami Dolpins Stephen Ross powiedział na konferencji prasowej, że pojedynek dwóch piłkarskich legend na Florydzie to realizacja jego najpiękniejszych snów. 21 marca organizatorzy turnieju podadzą nazwy innych klubów-uczestników. listopadzie w ligowym El Clasico numer 233. w historii piłkarze Barcelony zremisowali u siebie z Realem 1:1. Był to 49. remis w historii, licząc wszystkie rozgrywki. "Królewscy" wygrali 93 spotkania, a ekipa z Katalonii - 91. W ekstraklasie bilans jest również korzystniejszy dla stołecznego zespołu: 72 zwycięstwa, 68 porażek i 33 remisy.