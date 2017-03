Arka - Lech. Kapitalna bramka Darko Jevticia! Czegoś takiego w Ekstraklasie dawno nie było [WIDEO]

Jevtic is so silky pic.twitter.com/cVByiRRQKz — Daniel G. (@guba1a) 10 marca 2017

Szwajcar serbskiego pochodzenia popisał się indywidualną akcją, której pozazdrościć mogłyby mu gwiazdy Barcelony. Na małej przestrzeni minął zwodami trzech rywali i płaskim uderzeniem przy samym słupku pokonał bezradnego Konrada Jałochę.Lech wiosną prezentuje się fenomenalnie. Kolejorz z łatwością pokonuje kolejnych przeciwników, dzięki czemu w piątek awansował na pozycję lidera Ekstraklasy. Pozycję tę utrzyma przynajmniej do soboty, do czasu meczów Lechii Gdańsk , która ma punkt straty do zespołu z Poznania, i Jagiellonii Białystok tracącej do Lecha dwa "oczka".