Krzysztof Ignaczak wznawia karierę! Będzie grał w Londynie

- Zawsze powtarzałem, że chcę wyjechać za granicę. Na koniec mojej kariery nadarzyła się taka okazja. Po rozmowach telefonicznych z prezesem IBB Polonii Londyn pojawił się pomysł, by wzmocnić sygnał siatkówki na Wyspach, próbować budować ją marketingowo - powiedział Ignaczak, cytowany na stronie internetowej Polsatu Sport.Klub IBB Polonia Londyn został założony w 1973 roku przez polskich członków Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej. Obecnie wspiera go polska społeczność w Londynie. Od 2013 roku klubem partnerskim Polonii jest PGE Skra Bełchatów Drużyna z Londynu jest wielokrotnym mistrzem Anglii, a w minionym sezonie wywalczyła dublet - mistrzostwo i puchar kraju, a w obecnym dotarli do 1/8 finału Pucharu Challenge.W półprofesjonalnej lidze angielskiej Polonia to fenomen - większość siatkarzy utrzymuje się wciąż dzięki pełnoetatowej pracy, m.in. jako kurierzy, technicy, złotnicy czy bankierzy, trenując wieczorami i w dni wolne od pracy. W drużynie występuje jednak wielu byłych zawodników czołowych lig europejskich, którzy po zakończeniu kariery profesjonalnej przenieśli się do Wielkiej Brytanii Ignaczak przyznał, że jeszcze nie wie, na jakiej pozycji będzie grać.- Prawdopodobnie na pozycji libero, bo na atak się nie nadaję. Broni jednak nie składam, zobaczymy, jakie będą potrzeby. Nastawiamy się na to, by ładnie ubrać to medialnie i zachęcić tamtejszą Polonię do kibicowania i wspierania klubu. Chcemy pokazać, jak fajna potrafi być siatkówka - przyznał były libero reprezentacji Polski.38-letni Ignaczak występował w kadrze narodowej w latach 1998-2014 (321 meczów). Wywalczył m.in. mistrzostwo świata (2014), mistrzostwo Europy (2009) i triumfował w Lidze Światowej (2012). Reprezentował barwy m.in. AZS Częstochowa (2000-03), Skry Bełchatów (2003-07) oraz Asseco Resovii (2007-16).