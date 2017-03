Trwa najtrudniejszy turniej skoków w historii, emocje w Ekstraklasie, ligach zagranicznych i LM piłkarzy ręcznych [ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA



15:30 - Bayern - Eintracht



Bayern Monachium powoli ucieka najgroźniejszym rywalom w walce o tytuł mistrzowski. Po 23 spotkaniach Bawarczycy mają już 7 punktów przewagi nad zajmującym 2. miejsce w tabeli RB Lipsk i 13 nad trzecią Borussią Dortmund. Przed własną publicznością w 24. kolejce podopieczni Carlo Ancelottiego podejmą będący w kryzysie Eintracht Frankfurt, który przegrał cztery ostatnie ligowe spotkania. Robert Lewandowski podgoni w klasyfikacji strzelców Pierre'a-Emmericka Aubameyanga?



16:00 - Hull - Swansea



Do tego, że w Premier League coraz częściej oglądamy polskie mecze, powoli zaczynamy przywykać. W sobotę Hull City Kamila Grosickiego podejmie na KCOM Stadium Swansea City Łukasza Fabiańskiego. Obaj reprezentanci Polski powinni rozpocząć te spotkania w wyjściowych składach swoich zespołów. Mecz ten będzie niezwykle ważny z punktu widzenia walki o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tygrysy zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z 21 punktami na koncie, natomiast Łabędzie plasują się na 16. lokacie, mając przewagę pięciu "oczek" nad strefą spadkową. Dla Hull może to być potyczka o być albo nie być w Premier League.



16:00 - Vive Tauron - Mieszkow Brześć



Mecz z Białorusinami zakończy nieudaną dla kielczan fazę grupową Ligi Mistrzów. Obrońcy trofeum chcieli zająć 1. miejsce w grupie i wywalczyć bezpośredni awans do ćwierćfinału, ale ostatecznie będą musieli rywalizować w play-offach.



16:15 - konkurs drużynowy Pucharu Świata w Oslo



W piątek zainaugurowana została pierwsza edycja turnieju Raw Air, prawdopodobnie najbardziej wyczerpującego cyklu w historii skoków narciarskich. W jego ramach zawodnicy oddadzą 16 punktowanych skoków - pod uwagę w klasyfikacji wzięte zostaną zarówno



16:45 - Monaco - Bordeaux



Lider Ligue 1 zmierzy się u siebie z Bordeaux. O ile w pierwszym składzie Monaco zobaczymy z pewnością Kamila Glika, tak dochodzący do pełni zdrowia po kontuzji Igor Lewczuk zacznie prawdopodobnie to spotkanie na ławce rezerwowych. Transmisja na kanałach Eleven Sports Network. Transmisja w Eleven Extra.



18:00 i 20:30 - grają lider i wicelider Ekstraklasy



W sobotnich meczach 25. kolejki Lotto Ekstraklasy o kolejne ligowe punkty walczyć będą Lechia



20:00 - FC Barcelona - Wisła Płock



Mecz ostatniej szansy dla płocczan. Dopiero potyczki w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów rozstrzygną, czy Wisła zagra w fazie pucharowej rozgrywek. Aktualnie zajmuje 6. miejsce, ostatnie premiowane występem w play-offach, a w sobotnim spotkaniu zagra na wyjeździe z liderem - Barceloną.



Pozostałe:



14:30 - Włochy - Francja (Puchar Sześciu Narodów)



15:15 - Puchar Świata w Kontiolahti, bieg kobiet na 10 km



16:00 - Bournemouth - West Ham (Premier League)



17:00 - Anglia - Szkocja (Puchar Sześciu Narodów)



17:45 - Sandecja - Zagłębie Sosnowiec (I liga piłki nożnej)



14:45 - AZS Olsztyn - Skra Bełchatów (PlusLiga)



15:30 - Hertha Berlin - Borussia Dortmund (Bundesliga)



15:30 - RB Lipsk - Wolfsburg



15:30 - Wisła - Termalica







NIEDZIELA



14:15 - konkurs skoków narciarskich Pucharu Świata w Oslo



Pierwsze indywidualne zawody w ramach zainaugurowanego w piątek turnieju Raw Air, prawdopodobnie najbardziej wyczerpującego cyklu w historii skoków narciarskich. W jego ramach zawodnicy oddadzą łącznie 16 punktowanych skoków - pod uwagę w klasyfikacji wzięte zostaną zarówno wyniki kwalifikacji, zwanych prologiem, jak i indywidualne noty osiągnięte przez zawodników w konkursach drużynowych.



14:30 - Anderlecht - Waasland-Beveren



Drużyna Łukasza Teodorczyka wciąż toczy z Club Brugge zażarty bój o mistrzostwo Belgii - oba zespoły na kolejkę przed końcem rundy zasadniczej mają na koncie po 58 punktów. W niedzielę zespół z Brukseli nie powinien mieć problemów ze zdobyciem kompletu punków. Fiołki zagrają z zajmującym dopiero 13. miejsce Waasland-Beveren.



18:00 - Legia - Wisła



Grająca nierówno wiosną warszawska Legia postara się pokazać, że w dalszym ciągu ma aspiracje mistrzowskie. Wojskowi nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów, jeśli chcą utrzymać kontakt z czołówką.



15:00 - Napoli - Crotone



Arkadiusz Milik stopniowo wraca do pierwszego składu Napoli po kontuzji kolana, ale póki co bramek jeszcze nie strzela. Na sześć ostatnich spotkań w pięciu wchodził na murawę z ławki rezerwowych, od pierwszych minut zagrał tylko z Juventusem. W niedzielę neapolitańczycy podejmą przedostatnią drużynę ligi, Crotone, więc istnieje duża szansa, że reprezentacyjny napastnik po raz drugi pojawi się w wyjściowym składzie Napoli. Maruizio Sarri do boju wypuści także zapewne Piotra Zielińskiego. Transmisja w Eleven Extra



16:15 - Deportivo - Barcelona



Po historycznym wyczynie dokonanym w Lidze Mistrzów, gdzie Barcelona wyeliminowała PSG mimo porażki 0:4 w pierwszym spotkaniu, Duma Katalonii wraca do zmagań na krajowym podwórku. Messi i spółka pojadą do La Corunii, gdzie zmierzą się z Deportivo. Transmisja w Eleven



20:45 - Real - Betis



Po tym, jak Real stracił pozycję lidera La Liga na rzecz Barcelony, Królewscy zdają się wracać na odpowiednie tory. W poprzedniej kolejce wysoko wygrali wyjazdowe spotkanie z Eibar (4:1), a w tygodniu wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, eliminując Napoli. O ligowe punkty Królewscy zagrają na Estadio Santiago Bernabeu z bijącym się o utrzymanie Betisem. Transmisja w Eleven Sports



Pozostałe:



12:00 - Puchar świata w biegach narciarskich w Oslo, 30 km stylem klasycznym



15:00 - Chievo - Empoli



15:30 - Górnik Łęczna - Pogoń



17:00 - Lyon - Toulouse



20:45 - Palermo - Roma



21:00 - Lorient - PSG