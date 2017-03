Raw Air. Stefan Horngacher wybrał skład na konkurs drużynowy. Bez zmian, ale z roszadami

Decyzja trenera Stefana Horngachera nie jest żadnym zaskoczeniem. Podczas piątkowych kwalifikacji Jan Ziobro ponownie okazał się słabszy od reszty biało-czerwonych, choć trzeba zauważyć, że różnica była stosunkowo niewielka. Skoczek ze Spytkowic był czternasty i do jedenastego Kamila Stocha stracił tylko 2,9 pkt.Stefan Horngacher postanowił nie zmieniać składu i w sobotnich zawodach zobaczymy tę samą czwórkę, która startowała w poprzednich konkursach drużynowych w tym sezonie. Austriacki szkoleniowiec zmienił jednak kolejność startów. Jutrzejszy konkurs rozpocznie Piotr Żyła, w drugiej grupie zobaczymy Kamila Stocha, a w trzeciej Dawida Kubackiego. Pierwszą serię będzie kończył Maciej Kot Podsumowując wirtualne osiągnięcia drużynowe z piątkowych kwalifikacji, to najlepsi okazali się Niemcy , którzy zgromadzili 523,8 pkt. Polscy skoczkowie byliby drudzy z notą 510,8 pkt. Trzecia byłaby Austria (499,8 pkt).Nowością dla zawodników startujących w rywalizacji krajów będzie fakt, że indywidualne noty skoczków będą liczyły się do końcowej klasyfikacji turnieju Raw Air.Początek konkursu drużynowego w sobotę o godzinie 16.15. Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live!