Widzew będzie miał nowego sponsora. To wielki deweloper

Niebywałe! Widzew Łódź pobił rekord Polski!

Murapol to duży deweloper, który dotychczas znany był w Małopolsce i na Śląsku - jest m.in. głównym sponsorem Podbeskidzia Bielsko-Biała . Teraz będzie się też reklamował na koszulkach widzewiaków. Prawdopodobnie z tyłu, bowiem na piersiach piłkarzy zostaje dotychczasowa reklama - informuje łódzki oddział " Gazety Wyborczej ".Za pół sezonu Murapol ma zapłacić Widzewowi kilkaset tysięcy złotych, dlatego stanie się największym sponsorem. Później umowa na być rozszerzona.Widzew po rundzie jesiennej zajmuje 5. miejsce w III lidze (czwarty poziom rozgrywkowy). Do prowadzącego ŁKS Łódź traci 12 punktów. Do II ligi awansuje tylko najlepsza drużyna.Wydaje się to niemożliwe, ale trzecioligowy Widzew Łódź sprzedał już ponad 15 tysięcy karnetów na swój stadion, co jest rekordem Polski!