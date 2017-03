Justyna Święty: Zaczynałam od piłki nożnej

"Na początku grywałam w piłkę. Kiedy byłam w podstawówce wystąpiłam w szkolnych zawodach. I zostałam po nich zaproszona na treningi lekkoatletyczne, które - nota bene - zresztą na początku nie bardzo mi się podobały" - powiedziała podczas spotkania zorganizowanego przez jej klub AZS AWF Katowice Wspominając pierwsze treningi w Raciborzu , chwaliła pomysł zbudowania przez katowicką uczelnię nowoczesnej, dużej hali lekkoatletycznej. "Zimą jeździmy do Spały albo do Ostrawy. Innych możliwości raczej nie ma" - zaznaczyła.Przyznała, że choć oba medale wywalczone w HME dały jej dużo radości, to bardziej cieszy ją ten wywalczony indywidualnie. Z Belgradu wróciła w poniedziałek, a już w piątek pakowała się na 2,5 tygodniowe zgrupowanie do RPA."Mam zatem mało czasu dla rodziny. Od treningu wolny jest wrzesień , w pozostałych miesiącach jestem w domu po dwa, trzy dni" - wspomniała.Jej zdaniem w zasięgu Polek będzie brązowy medal podczas sierpniowych mistrzostw świata w Londynie."Myślę, że możemy powalczyć o brąz, bo Amerykanki i Jamajki są raczej poza zasięgiem. Jeśli chodzi o wynik indywidualny, to trudno powiedzieć. Chciałabym poprawić rekord życiowy" - oceniła.Po multimedalistce w biegach narciarskich Justynie Kowalczyk jest kolejną zawodniczką AZS AWF Katowice odnosząca duże sukcesy. "Presja imienia mi nie przeszkadza" - żartowała.Rektor uczelni i prezes klubu Adam Zając chwalił ją zarówno za sukcesy sportowe, jak i przykładanie się do nauki. Święty jest studentką ostatniego roku. Nie wybrała jeszcze tematu pracy magisterskiej, ale otrzymała już propozycję zrobienia na AWF doktoratu."Justyna jest prawdziwym ambasadorem sportu. Wspaniała zawodniczka, bardzo dobra studentka, piękna kobieta" - podkreślił rektor.Zawodniczki katowickiego klubu wywalczyły w Belgradzie trzy medale, bo brąz w biegu na 60 m zdobyła Ewa Swoboda."Polska reprezentacja przywiozła z mistrzostw 12 krążków, czyli lekkoatleci naszego klubu zdobyli 25 procent" - śmiał się dyrektor AZS AWF