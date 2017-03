Raw Air. Wellinger obejmuje prowadzenie w turnieju. Polacy? Bez rewelacji

Za nami początek długo oczekiwanego turnieju Raw Air. Po pierwszej serii liczącej się do klasyfikacji generalnej, na prowadzenie wyszedł Andreas Wellinger, który ma już 10,8 punktu przewagi nad Stefanem Kraftem i aż 16 punktów nad Kamilem Stochem Polscy skoczkowie skakali dobrze, ale nie rewelacyjnie. Najlepszy podczas piątkowych kwalifikacji był Maciej Kot , który zajął szóste miejsce. Tuż za nim był Piotr Żyła , a Dawid Kubacki skończył prolog na ósmym miejscu, które dzielił z Manuelem Fettnerem. Słaby skok oddał Kamil Stoch , który skoczył zaledwie 124,5 metra i zajął jedenaste miejsce. W niedzielnym konkursie zobaczymy także Jana Ziobro, który kwalifikacje skończył na 14 miejscu. Do konkursu nie zdołał awansować Stefan Hula, który był dopiero 55.Skoku w kwalifikacjach nie oddał nawet Klemens Murańka, który został zdyskwalifikowany. Polak był jednym z ośmiu zawodników, którzy nie zostali dopuszczeniu do startu. Największą sensacją było wykluczenie Andersa Fannemela.W sobotę zostanie rozegrany konkurs drużynowy. Konkurs indywidualny zaplanowano na niedzielę.