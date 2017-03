Brak powołania dla Kapustki i Stepińskiego. Jaki plan ma Nawałka?

Adam Nawałka ogłosił w piątek powołania na najbliższy mecz eliminacji do mistrzostw świata w 2018 roku. W kadrze na Czarnogórę zabrakło miejsca dla Bartosza Kapustki oraz Mariusza Stępińskiego, którzy byli powołani na zeszłoroczne mistrzostwa Europy we Francji . Młodzi piłkarze znaleźli się jednak w reprezentacji młodzieżowej.Kadra prowadzona przez Marcina Dornę przygotowuje się do mistrzostw Europy, które w czerwcu odbędą się w naszym kraju. Zarówno Kapustka, jak i Stępiński będą mogli zagrać mecze towarzyskie z Włochami (w Krakowie ) oraz z Czechami (w Kielcach ). - To dobra decyzja pokazująca, że Adam Nawałka potrafi dobrze współpracować z Marcinem Dorną. Obaj zawodnicy są młodzi i potrzebują gry - mówi Andrzej Juskowiak.Chociaż Mariusz Stępiński do reprezentacji powoływany był już w 2013 roku, to do tej pory udało mu się tylko trzy razy zagrać z orzełkiem na piersi. Kapustka, mimo że staż ma krótszy, to wystąpił już w czternastu meczach i strzelił trzy bramki. Wszyscy kibice doskonale pamiętają również jego występy na francuskim Euro. Brak powołania do pierwszej reprezentacji może być małym prztyczkiem dla zawodnika Leicester. - Ja tak tego nie odbieram, wymiana zawodników między pierwszą, a drugą reprezentacją odbywa się płynnie. Młodzi zawodnicy mają swoje zadanie do wykonania - mówi Andrzej Juskowiak.Kapustka, który w reprezentacji Adama Nawałki uchodził za pewniaka do wejścia z ławki, już drugi raz z rzędu upuszcza zgrupowania pierwszej reprezentacji. Podobny manewr szkoleniowiec zastosował przed jesiennymi meczami z Rumunią i Słowenią. - W pewnym wieku dla piłkarza ważne sa regularne występy. Możliwość zagrania dwóch meczów da więcej niż spędzenie kilku dni z Robertem Lewandowskim. Bardzo podobny manewr stosowali niedawno Niemcy , którzy wysyłali Sane do młodzieżówki - zauważa były reprezentant Polski.Brak powołania dla Kapustki i Stępińskiego często zestawiany jest powołaniem dla Grzegorza Krychowiaka, który od wielu miesięcy pozostaje rezerwowym PSG. - Tutaj doszukiwałbym się innego planu. Krychowiak wiele razy pokazał, że jest pewnym punktem drużyny, a Kapustka i Stępiński są w młodzieżówce, żeby zbudować formę i pomóc w przygotowaniach do ważnej imprezy. To wszystko musi być ustalone między trenerami. - zakończył Andrzej Juskowiak.