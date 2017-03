Ekstraklasa. Wisła Kraków z nowym, głównym sponsorem

"Dziś dla Wisły Kraków i jej kibiców jest niezwykle uroczysty dzień" - powiedziała Sarapata podczas piątkowej konferencji prasowej. Dodała, że nie może zdradzić żadnych szczegółów finansowych.Jak poinformował prezes firmy Rafał Wójtowicz umowa została podpisana na półtora roku (do końca sezonu 2017/2018).W niedzielę wiślacy zagrają w lidze na wyjeździe z Legią Warszawa . Trener drużyny Kiko Ramirez zaznaczył, że nie będzie mógł wystąpić (ze względów zdrowotnych) tylko Zdenek Ondrasek. Dodał, że nie jest to nic poważnego (uraz "mięśniowy"), ale nie chce narażać zawodnika na pogłębienie urazu."To będzie wielki mecz między mocnymi zespołami. Wszyscy jesteśmy maksymalnie zmotywowani. To może być dla nas bardzo ważny moment w rozgrywkach" - powiedział szkoleniowiec.Jego zdaniem Legia ma największe indywidualności w polskiej lidze: "Nie upatrujemy swojej szansy w ich chwilowej słabości". Podkreślił jednak, że jego podopieczni są w dobrej formie.Po 24 kolejkach spotkań "Biała Gwiazda" zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 34 punktów. "Jestem szczęśliwy, że udało mi się zdobyć bramkę w Gliwicach , ale przede wszystkim z tego, iż drużyna zyskała komplet punktów. Mam nadzieję, że będziemy w Warszawie kontynuować dobra passę" - powiedział pomocnik Wisły Petar Brlek.Mecz Legii z Wisłą zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 18.