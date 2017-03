Piłka ręczna. Perez zastąpi Strleka za rok w Vive

28-letni Perez jest reprezentantem Hiszpanii. Aktualnie reprezentuje barwy zespołu Naturhouse La Rioja, dla którego w ostatnich czterech sezonach Ligi Mistrzów zdobył 195 bramek. W pierwszej reprezentacji swojego kraju rozegrał 11 spotkań. Mierzący 192 cm wzrostu zawodnik został w ubiegłym roku wybrany najlepszym skrzydłowym hiszpańskiej ekstraklasy. Perez zawodnikiem Vive będzie od sezonu 2108/2019 i podpisze z kieleckim klubem trzyletni kontrakt."Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się dojść do porozumienia z bardzo utalentowanym zawodnikiem. Angel Fernandez Perez jest etatowym reprezentantem silnej reprezentacji Hiszpanii. To zawodnik świetnie wyszkolony technicznie i zdobywający dużą ilość bramek" - powiedział prezes Bertus Servaas cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.Hiszpański skrzydłowy zastąpi Strleka. "Chcieliśmy, żeby Manuel został u nas, ale on chce zmienić klimat. Rozumiem i szanuję decyzję zawodnika. "Manu" będzie grał u nas do końca rozgrywek 2017/18" - wyjaśnił Servaas."Zrobię wszystko, żeby do końca pobytu w Kielcach dać drużynie jak najwięcej. Wiele zawdzięczam Vive i mam nadzieję, że przez najbliższe półtora roku wspólnie będziemy walczyć o najwyższe cele" - zapewnił Chorwat.Strlek występuje w barwach Vive od sezonu 2012/2013. Z kielecką drużyną zdobył cztery tytuły mistrza Polski i dwa brązowe medale Ligi Mistrzów oraz zwyciężył w tych rozgrywkach w poprzednim sezonie.