El. MŚ 2018. Adam Nawałka powołał piłkarzy z zagranicznych klubów

Do kadry nie zostali powołani Bartosz Kapustka oraz Mariusz Stępiński. To cenni piłkarze dla trenera kadry U21 Marcina Dorny. Młodzieżowa drużyna przygotowuje się do mistrzostw Europy, które w czerwcu odbęd± się w Polsce i tylko z tego względu Nawałka z nich zrezygnował.Do reprezentacji po poważnej kontuzji kolana (odniesionej w meczu z Dani±) powraca Arkadiusz Milik. Z gry w kadrze zrezygnował Artur Boruc i w jego miejsce Nawałka nikogo nie powoływał - poprzestał na trzech bramkarzach. Powołania dla piłkarzy z klubów ekstraklasy selekcjoner roze¶le 17 marca Po czterech meczach eliminacyjnych Polska prowadzi w grupie E z 10 punktami. Czarnogóra ma o trzy mniej i zajmuje drugie miejsce. Dalej sklasyfikowane s± Dania - 6, Rumunia - 5, Armenia - 3, a tabelę zamyka Kazachstan - 2.Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech SzczęsnyBartosz Bereszyński, Thiago Cionek, Kamil Glik, Igor Lewczuk, Łukasz PiszczekJakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Maciej Rybus, Paweł Wszołek, Piotr ZielińskiRobert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Łukasz Teodorczyk, Kamil Wilczek