Ekstraklasa. Wisła bierze reprezentanta Norwegii! W sobotę odwiedzi Płock

Singh to środkowy pomocnik, który w ostatnim sezonie występował w Molde FK. W piątym zespole Tippeligaen rozegrał 26 spotkań ligowych, strzelając pięć bramek i notując asystę. Kolejnego gola dołożył w meczu Ligi Europy z Ajaksem Amsterdam (w całym sezonie 2015/16 zagrał łącznie 11 meczów w europejskich pucharach).Kilkanaście dni temu Norweg indyjskiego pochodzenia rozwiązał umowę z Molde i obecnie jest wolnym zawodnikiem. Już w piątek piłkarz ma wylądować w Warszawie , a w sobotę w Płocku, w towarzystwie swojego agenta, obejrzy ligowy mecz Wisły z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. Jeśli 26-latek zaakceptuje wynegocjowane wcześniej warunki, w niedzielę lub poniedziałek podpisze z płocczanami półtoraroczny kontrakt.Nasze informacje potwierdza dyrektor sportowy Wisły Łukasz Masłowski: - Faktycznie jest coś na rzeczy. Jesteśmy w trakcie rozmów, jest blisko, ale wciąż czekamy na ostateczną decyzję zawodnika - mówi Sport.pl Masłowski.Byłaby to już trzecia próba "norweskiego Iniesty" poza granicami Norwegii. W 2012 roku został on zawodnikiem Feyenoordu, który zapłacił za niego Valerendze 600 tys. euro. W Holandii Singh miał jednak duże kłopoty z grą i po zaledwie siedmiu występach w Eredivisie zdecydował się na powrót do ojczyzny. Swoich sił - również bez powodzenia - próbował także w duńskim FC Midtjylland (do Norwegii został odesłany. po miesiącu!). Największe sukcesy odnosił z Molde, z którym zdobył mistrzostwo i dwa puchary kraju.Jak udało nam się dowiedzieć w styczniu 2016 roku menadżerowie pomocnika negocjowali z inny polskimi klubami: Legią Warszawa i Lechią Gdańsk.Pochodzący z Oslo Singh siedmiokrotnie wystąpił w reprezentacji Norwegii; po raz ostatni w listopadzie 2014 roku, gdy zagrał w towarzyskim meczu z Estonią. Kilka miesięcy wcześniej zawodnik wyceniany na 900 tys. euro mierzył się z reprezentacją Polski, która w Abu Zabi pokonała Norwegów 3:0. W przeszłości Singh reprezentował swój kraj we wszystkich kategoriach wiekowych: od U-15 do U-23 (w młodzieżówkach zagrał łącznie aż 90 razy!).