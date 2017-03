NBA. DeMarcus Cousins zapłaci 50 tys. kary za... obrażanie kibiców

W Los Angeles "Pelikany" wygrały 106:97, natomiast spotkanie w Salt Lake City zakończyło porażką 83:88. Klub zajmuje ostatnie miejsce w Southwest Division.W minionym tygodniu 26-latek, który w połowie lutego przeszedł z Sacramento Kings do New Orleans, został zawieszony na jeden mecz bez wynagrodzenia za kolejny w tym sezonie, już 18. faul techniczny. Zgodnie z przepisami NBA każdy gracz, który przekroczy limit 16. fauli popełnionych umyślnie wbrew zasadom gry w sposób niegodny sportowca, jest automatycznie +zawieszany+ i pozbawiany wynagrodzenia po popełnieniu kolejnego takiego wykroczenia.Pięciokrotny uczestnik All Star, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro , który zarobi za ten sezon 16 957 900 dol., ma w obecnych rozgrywkach wysokie średnie - 22,1 pkt, 13,6 zbiórek i 3,7 asyst.