Transfery. Zlatan Ibrahimović z intratną propozycją

Szwed obecnie gra Manchesterze United , gdzie latem wygasa jego kontrakt. Prawdopodobnie zostanie on przedłużony o kolejne 12 miesięcy, ale stosowna umowa nie została jeszcze podpisana.Ibrahimović jest kluczowy dla Manchesteru - strzelił już 26 goli we wszystkich rozgrywkach, w tym dwa w finale Pucharu Ligi z Southampton (3-2).Do tej pory najbardziej lukratywną umowę dostał Kaka, który zarabia w Orlando City niecałe 7 mln euro. Ibrahimović z pewnością zarabiałby więcej, a zainteresowanie jego sprowadzeniem potwierdzają źródła w Los Angeles Galaxy. Szwed przyznawał w przeszłości, że chciałby spróbować swoich sił w USA, ale obecnie bardziej prawdopodobne wydaje się to, że wykorzysta zainteresowanie LA Galaxy, by wynegocjować lepsze warunki w Manchesterze.