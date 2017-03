Liga Europy. Roma przegrywa w Lyonie, szalony mecz!

Wyniki pierwszych meczów 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europejskiej:

Na tym etapie doszło do dwóch rywalizacji zespołów z jednego kraju. Schalke 04 Gelsenkirchen zremisowało u siebie z Borussią Moenchengladbach 1:1 (1:1), a KKA Gent uległo przed własną publicznością KRC Genk 2:5.Wcześniej odbyły się trzy mecze. Anderlecht pokonał na wyjeździe APOEL Nikozja 1:0. W podstawowym składzie zespołu gości wystąpił Łukasz Teodorczyk, który został zmieniony w 59. minucie. Jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił w 29. minucie Nicolae Stanciu. W podstawowym składzie gospodarzy zagrał natomiast były obrońca Legii Warszawa Inaki Astiz. Hiszpan opuścił boisko w 40. minucie.W innym spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 19 piłkarze Manchesteru United zremisowali na wyjeździe z FK Rostów 1:1. Goście objęli prowadzenie w 35. minucie, kiedy to Zlatan Ibrahimovic po indywidualnej akcji wyłożył piłkę Henrikowi Mchitarjanowi, a ten pokonał bramkarza gospodarzy. W 53. minucie wyrównał Aleksander Bucharow, który świetnie wykorzystał podanie z głębi pola Cimafieja Kałaczewa.Wyjazdową porażkę ponieśli piłkarze Ajaksu Amsterdam , którzy w 1/16 wyeliminowali Legię Warszawa. Wicemistrzowie Holandii przegrali z FC Kopenhaga 1:2.APOEL Nikozja - RSC Anderlecht 0:1 (0:1)FK Rostów - Manchester United 1:1 (0:1)FC Kopenhaga - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)Celta Vigo - FC Krasnodar 2:1 (1:0)Schalke 04 Gelsenkirchen - Borussia Moenchengladbach 1:1 (1:1)Olympique Lyon - AS Roma 4:2 (1:2)Olympiakos Pireus - Besiktas Stambuł 1:1 (1:0)KKA Gent - KRC Genk 2:5 (1:4)