UEFA surowo ukarze sędziego meczu Barcelona - PSG. Skandal po historycznym sukcesie Katalończyków

P.#Collina, le Chef de l'arbitrage a l'UEFA n'a pas aimé la prestation de D.#Aytekin l'arbitre de #FCBPSG. Fin LDC + Rétrogradation possible pic.twitter.com/wxINAPDnjR — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) March 9, 2017

Hiszpański komentator oszalał po golu dla Barcelony

Barcelona dokonała niemożliwego i po porażce 0:4 z PSG w Paryżu zdołała przed własną publicznością odwrócić losy dwumeczu, wygrywając po dramatycznej końcówce 6:1, i awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wcześniej żaden zespół w historii europejskich pucharów, który przegrał pierwsze spotkanie takim stosunkiem, nie zdołał zakwalifikować się do następnej rundy rozgrywek.Ogromny sukces mistrzów Hiszpanii został jednak osiągnięty w cieniu wielkich sędziowskich kontrowersji. Wątpliwości budzą m.in. dwa rzuty karne podyktowane dla Dumy Katalonii, z czego jeden w 90. minucie zawodów. Na Deniza Aytekina po środowym meczu spadła fala krytyki, a w mediach społecznościowych nie cichły opinie, że Barcelona weszła do ćwierćfinału "na plecach" niemieckiego arbitra.Z jego pracy niezadowolona jest także UEFA . Pieruligi Collina, szef komisji sędziowskiej UEFA, który wraz ze swoim zespołem wyznacza sędziów na mecze Ligi Mistrzów i Europy, zamierza pociągnąć arbitra meczu Barcelony do odpowiedzialności. Z informacji, jakie uzyskał dziennik "Marca", a które potwierdza też Romain Collet-Gaudin z francuskiego Eurosportu, Aytekin może zostać całkowicie odsunięty od sędziowania spotkań na najbliższe kilka miesięcy. Najłagodniejsza kara przewiduje przesunięcie Niemca do sędziowania mniej ważnych meczów.Piłkarze PSG po środowej porażce nie chcieli jednak obwiniać sędziego, choć trener paryżan Unai Emery wspomniał na konferencji prasowej, że Ayetkin bez wątpienia "skrzywdził Paris Saint-Germain". - To, co się stało jest nie do zaakceptowania. Przegraliśmy tak, jak jeszcze nikt w historii - mówił z kolei dziennikarzom Thomas Meunier, po którego faulu Aytekin podyktował pierwszy rzut karny dla Barcelony.Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!