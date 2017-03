Turniej WTA w Indian Wells. Linette gra dalej

Linette, zajmująca 80. miejsce w światowym rankingu, awansowała do głównej części turnieju z eliminacji, pokonując w decydującej rundzie Japonkę Nao Hibino 6:1, 7:6 (11-9). Jej czwartkowa rywalka jest niżej notowana w klasyfikacji WTA (110.), a w zawodach wystąpiła dzięki "dzikiej karcie" otrzymanej od organizatorów.W Indian Wells wystąpi także rozstawiona z numerem szóstym Agnieszka Radwańska . W pierwszej rundzie miała "wolny los", a w drugiej jej przeciwniczką będzie albo Rosjanka Jekaterina Makarowa (36. WTA), albo Hiszpanka Sara Sorribes (105.).Jeśli wszystko potoczy się po myśli najlepszej polskiej tenisistki, w ćwierćfinale może trafić na Angelique Kerber. Niemka polskiego pochodzenia z powodu kontuzji i absencji Amerykanki Sereny Williams w najbliższym zestawieniu światowego rankingu wróci na pierwsze miejsce.Radwańska w Indian Wells w 2014 roku dotarła do finału, a w edycji ubiegłorocznej i 2010 osiągnęła półfinał.W puli nagród jest 6,99 mln dolarów, z czego 1,17 mln trafi do triumfatorki.