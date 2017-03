Liga Mistrzów. Barcelona - PSG 6:1. Gigantyczna premia dla piłkarzy Barcelony

Krychowiak miał udzielić wywiadu, ale wysłał tylko SMS

To więcej, niż Leo Messi zarabia w tydzień. Josep Maria Bartomeu, prezes klubu uznał jednak, że historyczne wydarzenia zasługują na solidne wynagrodzenie.Każdy zawodnik, który rozpoczął środowy mecz Ligi Mistrzów w wyjściowym składzie dostanie 400 tysięcy euro. Pozostali będą mogli liczyć na mniejszą wypłatę. I tu pojawiają się kontrowersje.Decydującego gola o awansie strzelił Sergi Roberto, rezerwowy. 25-latek wszedł na murawę w 76. minucie zmieniając Rafinhę i został bohaterem. Ciekawe, czy on też załapie się na wyższą wypłatę...Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!