Siatkówka. Aleksandra Pasznik zmieniła klub, zagra w Polskim Cukrze Muszynianka

Aleksandra Pasznik nie jest już siatkarką BKS-u Bielsko-Biała. Rozgrywająca rozwiązała kontrakt za porozumieniem stron i przeniosła się do Polskiego Cukru Muszynianki . Tym samym klub z Muszyny skorzystał z tak zwanego transferu medycznego, pozwalającego na zakontraktowanie zawodnika poza okienkiem transferowym. 26-letnia zawodniczka reprezentowała barwy bialskiego klubu przez dwa lata. W tym czasie wystąpiła w 27 meczach. W ostatnim czasie nie dostawała jednak zbyt wielu szans do gry, ponieważ BKS w czasie sezonu wzmocnił rozegranie pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych Ericą Handley, która dość szybko trafiła do pierwszej "szóstki" zespołu.Wydaje się, że najgorszy kryzys formy w tym sezonie BKS Bielsko-Biała ma już za sobą. Podopieczne Tore Aleksandersena awansowały z 14. miejsca o 4 pozycje i obecnie z dorobkiem 23 punktów są dziesiąte. Różnica między dolną "siódemką" zespołów Orlen Ligi jest jednak niewielka. Od zamykającej tabelę Legionovii Legionowo bialanki dzielą trzy punkty, natomiast od nowego klubu Pasznik tylko dwa.