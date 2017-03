Gala Ladies Fight Night "Five Points" już za niespełna miesiąc! Wejściówki do zgarnięcia podczas Forum MMA

materiały prasowe

Weekend z Ladies Fight Night w Łodzi

Już po raz piąty włodarze jedynej w Europie żeńskiej organizacji sportów walki zapraszają na galę Ladies Fight Night. Tym razem - do Poznania! Już w sobotę 8 kwietnia utalentowane zawodniczki z Polski i zagranicy skrzyżują rękawice podczas największych targów motoryzacyjnych w Polsce, na gali LFN "Five Points". Zapowiada się mocne show, do którego dziewczyny z LFN Team przygotowywały się w legendarnym holenderskim klubie Mike's Gym! Udział w gali, podobnie jak w poprzednich jej edycjach, jest bezpłatny, a wejściówki będzie można zdobyć m.in. podczas marcowego Forum MMA.

LFN "Five Points" Po Łodzi, Warszawie i Karpaczu przyszedł czas na stolicę wielkopolski. Piąta gala żeńskiej organizacji sportów walki odbędzie się w drugą sobotę kwietnia w hali poznańskich targów MTP. LFN "Five Points" to pierwsza gala organizacji w tym roku. "Rok 2016 zamknęliśmy z dużą pompą podczas urodzinowej gali w Karpaczu. Oprócz świetnej atmosfery i pięknych okoliczności przyrody nie zabrakło przede wszystkim fantastycznego sportowego widowiska. A ponieważ lubimy podnosić sobie poprzeczkę coraz wyżej, to ten rok otwieramy galą podczas największych targów motoryzacyjnych w Polsce i czwartych w Europie. Najmocniejszym zawodniczkom z Polski i zagranicy będzie towarzyszył głośny ryk silników. Atrakcji na pewno nie zabraknie" - zdradza Łukasz Chmal, prezes organizacji Ladies Fight Night. Karta walk Organizatorzy zdradzili niedawno, że na karcie walk LFN "Five Points" pojawi się dobrze znana fanom sportów walki i utalentowana zawodniczka MMA Katarzyna Lubońska. "Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy LFN z KSW Katarzynę Lubońską będziemy w tym roku oglądać w barwach Ladies Fight Night" - komentował Łukasz Chmal, prezes Ladies Fight Night. Przeciwniczką Lubońskiej (4-2-0) będzie Vuokko Katainen (3-3-1), która po półtorarocznej przerwie powraca do klatkoringu z ogromnym głodem zwycięstwa. Finka zapowiada, że jest jeszcze mocniejsza niż przed kontuzją, a przypomnijmy, że w 2013 roku pokonała Sylwię Juśkiewicz. Sylwia "Mała" Juśkiewicz (5-4-0) także pojawi się znów w klatkoringu LFN. Jej przeciwniczką na poznańskiej gali będzie zawodniczka z Ukrainy - reprezentująca klub Spartakus Rzeszów Lyudmyla Pylypchuk (2-3-0). W karcie walk Ladies Fight Night "Five Points" jest również Hanna Gujwan z LFN Team, która ma za sobą debiut na gali japońskiej organizacji RIZIN i prawdopodobnie jeszcze w tym roku ponownie zawalczy w kraju kwitnącej wiśni. Przeciwniczką Gujwan będzie zawodniczka z poznańskiego klubu Kohorta - Natalia Leciejewska, a walka odbędzie się w formule K-1. Lokalny klub Kohorta Poznań wystawi jeszcze jedną reprezentantkę, Martę Gusztab. Jej przeciwniczkę poznamy wkrótce. Podczas poznańskiej gali z fighterkami z Francji, Czech, Finlandii i Niemiec zmierzą się także takie zawodniczki LFN Team, jak Katarzyna Sadura, Judyta Rymarzak i Katarzyna Biegajło. Gospodarze organizacji planują aż 11 emocjonujących pojedynków pań, do których dziewczyny z LFN Team przygotowywały się pod koniec lutego w legendarnym holenderskim klubie Mike's Gym, uważanym za jeden z najlepszych na świecie. Wejściówki Zawodniczki LFN Team, pierwszej i jedynej w Europie żeńskiej organizacji sportów walki, będzie można spotkać podczas zaplanowanego na 25 marca Forum MMA. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa organizacji, a na stoisku LFN będzie można spróbować swoich sił w pojedynku na uderzenia z najmocniejszymi dziewczynami z teamu LFN i zdobyć wejściówki na poznańską galę. Gala Ladies Fight Night "Five Points" będzie transmitowana na Facebooku organizacji oraz na stronie internetowej. Tam również szukajcie informacji o darmowych wejściówkach na wydarzenie! Ladies Fight Night. Przeżyjmy to jeszcze raz!