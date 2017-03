Liga Mistrzów. Co dalej z PSG? Francuscy komentatorzy zgodni: "Mogą być w szoku, ale Paryż nie ma już prawa nic przegrać"

Mistrzowski obowiązek

Dla francuskich dziennikarzy mecz z Barceloną był koszmarem. Już dawno żaden z nich nie przeżył takiego piłkarskiego upokorzenia i huśtawki emocji. Liga Mistrzów zakończyła się dla krajowego krezusa w sposób bolesny. Sezon w kraju oczywiście stracony nie jest, ale nasi rozmówcy przyznają, że może okazać się dla ekipy z Parc des Princes trudny. Presja wyniku będzie jeszcze większa.- Największym obecnie problemem PSG może być siła mentalna, a właściwie jej brak. Taki Thiago Silva musiał zmierzyć się już z porażką jego kadry 1:7 w półfinale mistrzostw świata w Brazylii. Teraz jemu samemu przytrafiło się 1:6 w Lidze Mistrzów. W środę nie był wstanie podbudować drużyny czy pociągnąć ją za sobą - twierdzi Theo Douet pracujący we francuskiej redakcji Canal+.Temat sfery mentalnej porusza też dziennikarz Football.fr i sports.fr Tomas Siniecki który miał okazję oglądać starcie Barcelony z PSG na Camp Nou.- Największym ich problemem teraz jest brak charakteru. Zaskoczyło mnie jak różne były spotkania w Paryżu i Barcelonie. Unai Emery dał drużynie konkretne wytyczne przed rewanżem, ale oni wyglądali jakby w ogóle nie mieli planu. Silva okazał się zbyt słabym kapitanem drużyny - potwierdza Siniecki.- Momentami nie byli w stanie wyjść z piłką. Gubili ją po 30 metrach - dodaje z kolei Duet.We Francji PSG na razie radzi sobie dobrze. W lidze w tym roku jeszcze nie przegrało, remisując dwukrotnie, (raz z AS Monaco). Najbliższe tygodnie nie będą jednak dla ekipy ze stolicy łatwe. Przed nimi starcia z Olympique Lyon i finał Pucharu Ligi z ekipą z Księstwa.- PSG teraz ma obowiązek zostać mistrzem Francji, chociaż po środowej katastrofie ciężko od razu będzie im o tym myśleć. Jeśli chodzi o starcie z Monaco to Paryż nie ma już prawa nic przegrać. Będzie ciekawie, bo dla mnie lepszą drużyną jest ta Leonardo Jardima - tłumaczy Siniecki.- Ekipa z Parc des Princes może być teraz w szoku, piłkarze pewnie wciąż są nieco zdezorientowani. Porażka w Lidze Mistrzów nie powinna się jednak odbić na Ligue 1 - osądza Duet. - Paryżanom zostaje przecież już tylko liga. Będą zmotywowani by ratować sezon mistrzostwem - dodaje dziennikarz. Wynik dwumeczu z Barceloną, a właściwie rewanżowe spotkanie w Hiszpanii nie pomoże Unaiowi Emery'emu w budowaniu swojej silnej pozycji w klubie.- Sprawy zaufania do Emery'ego na razie nikt nie podnosi, ale wydaje się oczywiste, że prezes Nasser al-Khelaifi ma swoje przemyślenia. Odkąd jednak z klubu odszedł Carlo Ancelotii jest dużo bardziej ostrożny. Wtedy do Włocha po jednej z porażek szybko doszło, że zarząd zastanawia się nad jego przyszłością. Bardzo się mu to nie spodobało - przypomina Siniecki.- Po takiej porażce trudno się nie spodziewać w klubie jakiegoś trzęsienia. Jest przecież ryzyko, że końcówka sezonu skończy się fiaskiem - ostrzega Duet. Dziennikarze są zgodni, że warto poczekać na najbliższe spotkanie. Ono będzie formą reakcji PSG na hiszpańską tragedię. Szczęśliwie dla siebie ekipa ze stolicy zagra teraz z Lorient. To czerwona latarnia ligi, która przegrała ostatnich pięć meczów, tracąc w nich 12 bramek.