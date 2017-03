Barcelona - PSG. Thomas Meunier skrytykował cały zespół po porażce z Barceloną

Krychowiak miał udzielić wywiadu, ale wysłał tylko SMS

Messi abdykował, oto nowy bohater Barcelony!

Lineker: "Nie-k...-wiarygodne"

Hiszpański komentator oszalał po golu dla Barcelony

Po zwycięstwie 4:0 nad Barceloną w Paryżu wydawało się, że kwestia awansu do ćwierćfinału rozgrywek jest już praktycznie przesądzona. Wszystko przemawiało za mistrzami Francji , nawet statystyki - do czasu środowego pojedynku każda drużyna w historii europejskich pucharów, która wygrała takim stosunkiem pierwsze spotkanie, kwalifikowała się do następnej rundy rozgrywek. Paris Saint-Germain stało się niechlubnym wyjątkiem.Krytyki pod adresem swoim i całego zespołu nie szczędził po końcowym gwizdku defensor PSG Thomas Meunier, który sprokurował rzut karny dla Katalończyków na początku drugiej połowy spotkania. - To nie do zaakceptowania. Nigdy nikt w historii nie odpadł w takich okolicznościach jak my. Musimy to przemyśleć i jakoś naprawić - powiedział w strefie mieszanej piłkarz.- Ciężko o wymówki, nie chcemy się tłumaczyć. Coś w naszych głowach pękło, gdy zobaczyliśmy entuzjazm, z jakim Barcelona podeszła do tego meczu. Nie jesteśmy godni gry w PSG, nie pokazaliśmy tego, co w poprzednich tygodniach - dodał Meunier.Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!