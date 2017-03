Ekstraklasa. Urban: Nie jesteśmy kozakami

Najważniejszym wydarzeniem w tygodniu poprzedzającym mecz z Piastem w klubie z Oporowskiej była zmiana prezesa. Druga już w tym sezonie. Krzysztofa Hołuba zastąpił Michał Bobowiec i nie jest wykluczone, że jeszcze w tym roku dojdzie do kolejnej rotacji, jeżeli uda się miastu sprzedać Śląsk.Władze miasta, które jest głównym udziałowcem klubu, zapowiedziały, że przetarg na akcje Śląska ogłosi wiosną. Sytuacja może się jednak skomplikować, bo zespół spisuje się słabo i czeka go walka o utrzymanie w ekstraklasie. Przyszłość Śląska stoi pod dużym znakiem zapytania i jakby tego było mało, nie brakuje również kłopotów trenerowi Urbanowi.Na pewno w spotkaniu z Piastem nie zagra bramkarz Mariusz Pawełek, który będzie musiał pauzować za czerwoną kartkę w starciu z Jagiellonią Białystok (1:4). Urban nie chciał powiedzieć, czy w piątek postawi na Dominika Budzyńskiego, czy na Słowaka Lubosa Kamenara."Przy wyborze bramkarza z reguły ufam trenerowi bramkarzy. To on ma wiedzę, kto jest lepszy w danym momencie. Jeśli jednak miałbym jakieś wątpliwości, to zmieniłbym decyzję. W końcu to ja odpowiadam za wyniki" - powiedział szkoleniowiec.W piątek nie zagra także Hiszpan Sito Riera, który nadal odczuwa skutki zderzenia z Pawełkiem w meczu z Wisłą Kraków . W kadrze na gliwiczan powinien za to znaleźć się Portugalczyk Augusto."Trzeba być ostrożnym w ocenie Piasta. Co prawda statystyki mają słabe, ale polska liga nauczyła mnie, że nie można nikogo lekceważyć. Tu wszystko jest możliwe. My też nie jesteśmy kozakammi, mamy 26 punktów. Przede wszystkim musimy się skupiać na sobie i nie możemy pozwolić na takie prezenty, jakie dawaliśmy Jagiellonii w Białymstoku" - stwierdził Urban.Po 24 kolejkach Śląsk jest w tabeli 13. i o cztery punkty wyprzedza przedostatniego Piasta. Do pierwszej ósemki wrocławianie tracą natomiast sześć oczek."Wierzę w każdego zawodnika, którego mam. Jednak to, że ja to mówię, to jedno. Oni sami muszą wiedzieć i czuć, że gdy ich zespół potrzebuje, to muszą pomóc i mogą pomóc. Jeżeli ktoś dostaje szansę gry, wychodzi na boisko, musi to wykorzystać. Liczę, że tak będzie z Piastem" - zapowiedział Urban.Początek meczu Śląsk - Piast w piątek o godz. 18.10.