Ekstraklasa. Niciński: Faworyci nie zawsze wygrywają

Lech przyjedzie do Gdyni po pięciu kolejnych triumfach - czterech w lidze z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, Piastem Gliwice, Pogonią Szczecin i Lechią Gdańsk oraz jednym w półfinale Pucharu Polski z Pogonią. I tylko w konfrontacji z liderem ekstraklasy poznaniakom nie udało się wygrać 3:0 - "Kolejorz" pokonał u siebie Lechię 1:0."Zdajemy sobie sprawę, że Lech, który znajduje się w świetnej dyspozycji, przyjedzie do Gdyni aby nas zdominować i odnieść kolejne zwycięstwo. Poznańska drużyna ma bardzo dobrego trenera i wielu klasowych zawodników, a czas działa na jej korzyść. Wyniki rywali na wiosnę muszą budzić uznanie, ale mamy nadzieję, że kres ich udanej passy nastąpi już w piątek w Gdyni" - stwierdził Niciński.Beniaminek ekstraklasy miał już okazję pokrzyżować szyki zawodnikom Lecha i odebrać im punkty - pod koniec września "żółto-niebiescy" zremisowali w Poznaniu 0:0."Zmierzymy się z bardzo mocną drużyną i nie ulega wątpliwości, że murowanym faworytem tego spotkania są goście, ale przecież w piłce faworyci nie zawsze wygrywają. Poza tym niezależnie od tego z kim się rywalizuje, punktów trzeba szukać w każdym meczu i grać na 100 procent. W głowie mam już plan oraz skład na tę potyczkę. Zrobimy wszystko, aby przeciwstawić się rozpędzonemu Lechowi oraz sprawić mu jak najwięcej kłopotów" - zapewnił.W piątek w ekipie gospodarzy zabraknie kontuzjowanego defensywnego pomocnika Antoniego Łukasiewicza. Z kolei w "Kolejorzu" nie zagrają pauzujący za żółte kartki obrońcy Tomasz Kędziora i Jan Bednarek. W dodatku to spotkanie z trybun obejrzy szkoleniowiec przyjezdnych Nenad Bjelica, który został ukarany przez Komisję Ligi po ostatnim meczu ekstraklasy z Lechią."Do tych rzeczy nie przywiązuję wagi i na pewno nie uważam, że przez absencję tych zawodników oraz brak ich szkoleniowca na ławce będzie nam łatwiej. W ogóle nie uważam, że Lech przyjedzie do Gdyni osłabiony, bo w tej drużynie jest wielu klasowych piłkarzy i sztab ma spore pole manewru. Poza tym ci, którzy dostaną w piątek szansę na pewno będą chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony. Trener gości na trybunach? Już to przerabialiśmy w konfrontacji z Jagiellonią Białystok, która zakończyła się sukcesem rywali 3:2" - przypomniał.43-letni szkoleniowiec podkreślił jednocześnie, że piątkowego meczu absolutnie nie traktuje jako przetarcia przed zaplanowanym 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie finałowym spotkaniem Pucharu Polski. "Przed nami jeszcze kilka ligowych potyczek, a poza tym zarówno Lech jak i my nie awansowaliśmy do finału. Najpierw musimy wyeliminować Wigry Suwaki, a rywale Pogoń Szczecin" - podsumował Niciński.W tym spotkaniu może dojść do ciekawej sytuacji. W pierwszym meczu Dariusz Formella zagrał z Arką jako zawodnik poznańskiej drużyny, natomiast w piątek wystąpi przeciwko Lechowi, z którego został wypożyczony na wiosnę do gdyńskiego zespołu."Dla mnie jest to szczególny mecz, ale tylko przed pierwszym gwizdkiem, bo na boisku nie będzie to już miało żadnego znaczenia. Poza konfrontacją z Lechią obejrzałem wszystkie spotkania poznaniaków i muszę przyznać, że zrobili na mnie wrażenie. Podoba im się ich gra, a grają konkretnie i zdecydowanie w ofensywie, a jeszcze lepiej w defensywie, bo przecież nie stracili w tym roku bramki. Moim zdaniem Lech prezentuje obecnie najrówniejszą i najlepszą piłkę w ekstraklasie" - ocenił 21-letni boczny pomocnik.Piątkowy mecz Arka - Lech rozpocznie się o godz. 20.30.