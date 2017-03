Ekstraklasa. Bramkarz Ruchu: Oczywiście, że się utrzymamy

Hrdlicka przyszedł do Ruchu we wrześniu 2016 roku. Zastąpił swojego rodaka Matusa Putnocky'ego, który latem przeniósł się do Lecha Poznań.W pierwszych meczach bieżących rozgrywek między słupkami chorzowskiej bramki stawał Wojciech Skaba, potem zastąpił go zaczynający swoją ekstraklasową przygodę Kamil Lech, wreszcie miejsce w podstawowym składzie wywalczył Słowak. W ostatnim ligowym spotkaniu z Termaliką w Niecieczy (0:0) obronił rzut karny, co przyczyniło się do wywalczenia punktu przez Ruch."Obrona karnego w takim meczu jest dla bramkarza bardzo ważna. To była moja pierwsza obroniona +jedenastka+ w Ruchu" - dodał Słowak.Przyznał, że przychodząc Ruchu zdawał sobie sprawę, z oczekiwań wobec siebie. "Oglądałem wcześniej mecze polskiej ekstraklasy, wiedziałem, że Matus bronił bardzo dobrze. Czułem oczekiwania, że ja będę tak samo dobry, jak on. Próbuję" - stwierdził bramkarz.Chorzowianie w lutym niespodziewanie pokonali na wyjeździe mistrza Polski Legię Warszawa 3:1."Po tym zwycięstwie oczywiście czujemy się mocniejsi. Nie byliśmy tam faworytem, zagraliśmy bez wielkiej presji, zdenerwowania. Wiemy, że możemy się mierzyć z dobrymi drużynami. W sobotę zagramy z liderem Lechią Gdańsk u siebie w domu, przed własną publicznością, która będzie nas dopingować. Czujemy, że mamy szansę" - zauważył.Hrdlicka jest wychowankiem Interu Bratysława. Występował w czeskim FC Zbrojovka Brno, słowackim MFK Ruzomberok i ukraińskim Metalurgu Zaporoże, a ostatnio bronił barw Dynama Tbilisi, z którym zdobył mistrzostwo Gruzji i dwa puchary tego kraju."Przede wszystkim poznałem się z obrońcami, na pierwszym treningu pytałem o imiona i podstawowe słowa po polsku potrzebne bramkarzowi do dobrej komunikacji. To był mój obowiązek. Teraz już całą drużyną jesteśmy grupą przyjaciół. Oczywiście utrzymamy się w ekstraklasie" - powiedział Słowak.