Liga Mistrzów. Gerard Pique: Trzeba zatrudnić więcej położnych, będą potrzebne za 9 miesięcy

Messi abdykował, oto nowy bohater Barcelony!

Lineker: "Nie-k...-wiarygodne"

Hiszpański komentator oszalał po golu dla Barcelony

PSG na poziomie okręgówki

Tego gestu Angel Di Maria powinien żałować do końca życia

Piłkarze Barcelony sami nie wierzyli

Incydenty w Paryżu

Barcelona dokonała niemożliwego i wyeliminowała PSG w 1/8 finału LM. W pierwszym meczu przegrała 0-4, a w rewanżu jeszcze w 88. minucie prowadziła tylko 3-1, przez co do awansu potrzebowała trzech goli. Cud się jednak zdarzył po dwóch golach Neymara oraz jednym Sergiego Roberto. Pique skomentował szaloną końcówkę w swoim stylu.- Szpitale powinny zatrudnić więcej położnych za dziewięć miesięcy, bo będzie uprawiane dużo seksu - stwierdził Pique. - Będę imprezował, mimo że w czwartek mam trening. Gol w 95. minucie to jedno. Trzy w siedem minut to cud. Przeżyłem gola Andresa Iniesty na Stamford Bridge [w doliczonym czasie gry półfinału z Chelsea w 2009 roku], ale nie da się tego porównać.To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!Cztery celne podania w ostatnie 10 minut wykonali zawodnicy PSG. Sami nie mogliśmy w to uwierzyć.Angel Di Maria, piłkarz Paris Saint-Germain, uciszał w środę kibiców na Camp Nou. I teraz pewnie żałuje.Marco Verratti z PSG zdradził, co mówili piłkarze Barcelony w trakcie meczu.Kibole PSG czekali na piłkarzy na lotnisku. Doszło do incydentów. Uszkodzone auto, piłkarz potrącił fana.