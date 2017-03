Liga Mistrzów. Paris Saint-Germain wykonało cztery (4!) celne podania w ostatnich 10 minut meczu

Messi abdykował, oto nowy bohater Barcelony!

Lineker: "Nie-k...-wiarygodne"

Hiszpański komentator oszalał po golu dla Barcelony

Od 84. minuty i wejścia Andre Gomesa za Ivana Rakiticia piłkarze PSG tylko 10 razy próbowali podawać. Sześć z tych prób było niecelnych, a celne były tylko cztery, z czego trzy to... wznowienia gry po straconych bramkach (grafika ze StatsZone FourFourTwo - na niebiesko celne podania, na czerwono niecelne).Mogłoby się wydawać, że najlepszym sposobem w tej sytuacji byłoby spokojne wymienianie podań. Jednak PSG nie było w stanie wytrzymać pod naporem pressingu Barcelony, więc piłkarze mistrza Francji postanowili wybijać daleko piłki. Jak widać, takie podejście nie przyniosło skutku, bo Barcelona od 88. minuty strzeliła trzy gole i niespodziewanie awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand, Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!