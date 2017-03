Bundesliga. Xabi Alonso zakończy karierę po sezonie

Lived it. Loved it.



Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) 9 marca 2017

SMS Krychowiaka

Messi abdykował, oto nowy bohater Barcelony!

Lineker: "Nie-k...-wiarygodne"

Hiszpański komentator oszalał po golu dla Barcelony

- Przeżyłem to. Kochałem to. Żegnaj, piękna gro - napisał Hiszpan na Twitterze.- To nie była łatwa decyzja, ale myślę, że to odpowiedni moment. Zawsze chciałem zakończyć karierę zanim będzie za późno. Czuję się dobrze, ale to ten moment. Chciałem skończyć grać na najwyższym poziomie, a Bayern to najwyższy poziom - wytłumaczył swoją decyzję w rozmowie z klubowymi mediami.35-letni Alonso gra w Bayernie od 2014 roku. W Monachium wygrał dwa mistrzostwa Niemiec i sięgnął po Puchar Niemiec. Wcześniej grał w Realu Madryt, Liverpoolu oraz Realu Sociedad; wygrywał Ligę Mistrzów (2005 i 2014) czy mistrzostwo Hiszpanii (2012), a z reprezentacją wygrywał mistrzostwa Europy (2008 i 2012) oraz mistrzostwa świata (2010).Dlaczego Grzegorz Krychowiak nie udzielił wywiadu polskiemu dziennikarzowi?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć! Zero litości dla sędziów! Dostało się też Krychowiakowi... [MEMY]

