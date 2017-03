Ranking FIFA. Polska awansowała na najwyższe miejsce w historii i wyprzedziła kolejną potęgę!

1. Argentyna 1644 pkt 2. Brazylia 1534 3. Niemcy 1443 4. Chile 1389 5. Belgia 1379 6. Francja 1318 7. Kolumbia 1312 8. Portugalia 1240 9. Urugwaj 1200 10. Hiszpania 1162 11. Szwajcaria 1138 12. Polska 1121 12. Walia 1121 14. Anglia 1114 15. Włochy 1095

Po raz pierwszy w historii Polacy wyprzedzili Anglików, a na 12. miejscu znajdują się ex aequo z Walią, półfinalistą Euro 2016.Kadra Adama Nawałki traci niewiele do dwóch kolejnych reprezentacji - do 11. Szwajcarii już tylko 17 pkt, natomiast do 10. Hiszpanii 41 pkt.Na szczycie nie doszło do żadnych zmian. Prowadzą Argentyńczycy przed Brazylią oraz Niemcami. Rywale Polski w el. MŚ 2018 znajdują się na dalszych pozycjach - Rumunia jest 39., Dania 48., Czarnogóra 64., Armenia 85., a Kazachstan 94.Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!