Liga Mistrzów. Marco Verratti: Piłkarze Barcelony mówili, że to koniec

Mistrzowie Francji wygrali pierwszy 4-0 i gdy w 63. minucie rewanżu Edinson Cavani trafił na 1-3 wydawało się, że mają awans w kieszeni. Przekonani byli o tym również zawodnicy Barcelony, którzy potrzebowali do awansu aż trzech goli.- Trafienie Cavaniego dało nam dużo spokoju. Rozmawiałem z piłkarzami Barcelony i mówili mi, że to już koniec - powiedział Verratti. - Trzy gole w siedem minut, nie umiem tego wytłumaczyć, to piłka nożna . Nigdy nie zapomnę tego meczu, mam nadzieję, że wyciągniemy z tego lekcję. Barcelona zasłużyła na awans. Trudno nam się grało, wymieniało podania. Za mocno na nas naciskali w pierwszej połowie, w drugiej graliśmy już lepiej.- Musimy znaleźć w sobie siłę, by podnieść głowy. Trzeba być mężczyzną. Jesteśmy smutni, przegraliśmy 1-6, ale nie przez sędziego. To my jesteśmy winni.Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!