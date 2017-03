Liga Mistrzów. Szanse Barcelony na awans w 88. minucie wynosiły... 100 do 1!

Krychowiak miał udzielić wywiadu, ale wysłał tylko SMS

Messi abdykował, oto nowy bohater Barcelony!

Lineker: "Nie-k...-wiarygodne"

Hiszpański komentator oszalał po golu dla Barcelony

Gdy w 63. minucie Edinson Cavani strzelił gola na 1-3 wydawało się, że mistrzowie Francji mają awans w kieszeni. Barcelona potrzebowała aż trzech goli, a kurs w firmie William Hill na jej awans wynosił 600 do 1.Z czasem kurs rósł, aż w 88. minucie osiągnął aż 100 do 1. Wtedy gola z rzutu wolnego zdobył Neymar, niedługo później trafił z rzutu karnego, a w 96. minucie zaliczył asystę przy decydującym trafieniu Sergiego Roberto.Kolejny fakt świadczący o tym, że mieliśmy do czynienia z historycznym wydarzeniem: po raz pierwszy w historii europejskich pucharów drużyna, która przegrała pierwszy mecz 0-4, zdołała awansować do kolejnej fazy. Przed Barceloną ta sztuka nie udała się aż 185 innym drużynom!Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!