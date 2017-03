Liga Mistrza. Hiszpańskie media o meczu Barcelony: Cud, coś irracjonalnego

Mecz, którego świat nie zapomni!

Nigdy w historii Champions League nie udało się odrobić tak dużej straty z pierwszego spotkania. Najczęściej na stronach hiszpańskich gazet pojawia się słowo "remontada", oznaczające odwrócenie losu, sytuacji."Barcelona przeszła do historii. Irracjonala +remontada+" - zatytułowali depeszę dziennikarze EFE."Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique dokonała cudu i postarała się o wieczór, który będzie długo wspominany. Zespół zachował wiarę do samego końca" - napisano.Jeszcze kilka minut przed końcem regulaminowego czasu Barcelona prowadziła 3:1 i potrzebowała trzech goli, aby awansować. Wcześniej dla gości trafił Urugwajczyk Edinson Cavani, co wyraźnie podcięło skrzydła mistrzom Hiszpanii.Internetowy serwis "Marki" relacjonował: "Nigdy nie mów nigdy, nawet gdy twój zespół musi wygrać pięcioma golami różnicy; nawet wtedy, gdy rywale strzelają bramkę, a ty musisz zdobyć trzy w ciągu 30 minut. Historia Champions League dziś należy do Barcelony. Jak nie wierzyć w cuda?".Z kolei dziennikarze "Asa" napisali, że decydujący gol Sergiego Roberto wprawił trybuny Camp Nou w euforię "gdy wydawało się, że wszystko jest stracone"."Barcelona Luisa Enrique stała się legendą. Wyeliminowała PSG w najbardziej epicki sposób, jak to możliwe. Dla dumy tych piłkarzy, dla ich umiejętności, nie ma granic. Stadion Camp Nou nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział" - podkreślono.W nagłówku relacji na stronie internetowej dziennika "El Pais" dziennikarze pokusili się o mały żart. Napisali po prostu: "Et voila!".Na osiem minut przed końcem meczu Barcelona potrzebowała trzech goli, by awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Niemożliwe? Skądże! Katalończycy grają dalej!Jak PSG mogło tak roztrwonić przewagę?! Internauci bezlitośni dla zespołu Grzgorza KrychowiakaSześć goli, ale też kilka kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. Czy PSG może mieć pretensje do arbitra po szokującej porażce na Camp Nou?