Liga Mistrzów. Niesamowita reakcja legend angielskiej piłki na awans Barcelony

Steven Gerrard's reaction explain it all.



Video by @BeanymanSports pic.twitter.com/EfQITk8RTi — Football Funnys (@FootballFunnys) March 8, 2017

Unbe-fucking-lievable! Greatest game ever. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 8, 2017

Mecz, którego świat nie zapomni!

Internet bezlitosny dla PSG

Sędziowie pomogli Barcelonie?

Do 88. minuty na Camp Nou gospodarze prowadzili z mistrzami Francji 3:1 i do awansu potrzebowali aż trzech bramek. I chociaż wydawało się to nierealne, to udało im się to! Gole Neymara z rzutu wolnego i rzutu karnego oraz trafienie Sergiego Roberto w ostatnich sekundach gry , dały Barcelonie niewiarygodny powrót i awans do ćwierćfinału LM.Z radości oszalała Barcelona, w to co się tam wydarzyło uwierzyć nie mogli kibice na całym świecie. Niedowierzali też eksperci w jednej z angielskich telewizji. Byli nimi Rio Ferdinand, Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker. Jak zareagowali na decydujące trafienie Roberto? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.- Zaniemówiłem. Po prostu biegaliśmy dookoła studia - powiedział Ferdinand. - Sposób, w jaki Barcelona wróciła do gry, mimo straconej bramki, charakter, emocje... Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem! - zakończył.Gary Lineker tak skomentował mecz na Twitterze: "Nie-k...-wiarygodne! Najwspanialszy mecz wszech czasów".Na osiem minut przed końcem meczu Barcelona potrzebowała trzech goli, by awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Niemożliwe? Skądże! Katalończycy grają dalej!Jak PSG mogło tak roztrwonić przewagę?! Internauci bezlitośni dla zespołu Grzgorza KrychowiakaSześć goli, ale też kilka kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. Czy PSG może mieć pretensje do arbitra po szokującej porażce na Camp Nou?