Liga Mistrzów. Borussia Dortmund w ćwierćfinale. Łukasz Piszczek z asystą

Mecz, którego świat nie zapomni!

Internet bezlitosny dla PSG

Sędziowie pomogli Barcelonie?

Borussia Dortmund czekała dwa lata na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W dwumeczu z Benfiką Lizbona nie było wątpliwości, który zespół zasłużył na awans. Piłkarze Thomasa Tuchela dominowali nie tylko w rewanżu, ale też na wyjeździe, gdzie przegrali 0:1. W Lizbonie swoich sytuacji nie wykorzystał Pierre-Emerick Aubameyang. Gdyby Gabończyk nie marnował kolejnych szans, sprawa awansu rozstrzygnęłaby się w LizbonieCo nie udało się w Portugalii, udało się w Niemczech . Borussia szybko ruszyła do ataku, a pierwszego gola Aubameyang strzelił już w 4. minucie. Benfica największe zamieszanie pod bramką Romana Buerkiego stwarzała po stałych fragmentach gry . Dośrodkowania Portugalczyków były bardzo groźne, ale brakowało wykończenia.Co innego w drużynie Thomasa Tuchela. Składne akcje były wykorzystywane z wielką precyzją, co skończyło się hattrickiem Aubameyanga i jednym golem Cristiana Pulisicia. To właśnie przy trafieniu Amerykanina asystę zaliczył Łukasz Piszczek. Polak podłączył się do akcji ofensywnej i z klasą solidnego rozgrywającego podał do wychodzącego na czystą pozycję Pulisicia.Borussia wróciła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po dwóch latach przerwy, a mecz z Benfiką pokazał, że drużyna Thomasa Tuchela nie powiedziała jeszcze w tej edycji ostatniego słowa.Na osiem minut przed końcem meczu Barcelona potrzebowała trzech goli, by awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Niemożliwe? Skądże! Katalończycy grają dalej!Jak PSG mogło tak roztrwonić przewagę?! Internauci bezlitośni dla zespołu Grzgorza KrychowiakaSześć goli, ale też kilka kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. Czy PSG może mieć pretensje do arbitra po szokującej porażce na Camp Nou?