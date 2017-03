Liga Mistrzów. Mecz, którego świat nie zapomni. Barcelona strzeliła trzy gole w osiem minut i wyeliminowała PSG!

Konrad Ferszter

To, co jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego było mało możliwe, pod koniec meczu stało się nierealne. A jednak! Dwa gole Neymara i trafienie Sergiego Roberto w osiem minut zmieniły wynik z 3:1 na 6:1 i dały Barcelonie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów! Tego meczu świat nigdy nie zapomni!

W jednej chwili emocje na Camp Nou opadły. Kibice, których rozgrzał wcześniej gol Luisa Suareza (2 min.), samobój Layvina Kurzawy (40 min.) i bramka



Aż przyszła 88 minuta. Wtedy genialnym golem z rzutu wolnego popisał się Neymar, który piłkę umieścił w okienku bramki Kevina Trappa. 4:1. Nie minęło 120 sekund i było już 5:1. W polu karnym PSG zdaniem sędziego faulowany był Suarez, a jedenastkę na gola zamienił Neymar.



Arbiter doliczył pięć minut. Ostatnie sekundy Katalończycy całą jedenastką spędzili na połowie mistrzów Francji. Był na niej też bramkarz gospodarzy - Marc Andre ter Stegen. Ostatni rzut wolny dla Barcelony. Dośrodkowanie w pole, piłka spadła na nogę Roberto, który z bliska wepchnął ją do bramki Trappa. 6:1! Camp Nou oszalało, eksplodowało!



Barcelona dokonała rzeczy na pozór niemożliwej. Nie tylko jako pierwsza w historii LM odrobiła stratę 0:4. Drużyna Luisa Enrique w osiem minut odmieniła losy dwumeczu, który przez blisko pół godziny wydawał się być zakończony. Tego pojedynku nie zapomnimy nigdy!







