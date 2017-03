Zawodnicy Cruzeiro Belo Horizonte zagrają w specjalnych koszulkach na Dzień Kobiet

Koszulki stworzone zostały w porozumieniu i współpracy z organizacją walczącą o wzmocnienie pozycji i praw kobiet w Brazylii. Ich przekaz dotyczyć będzie wyzwań, niesprawiedliwości, a nawet przestępstw, które dotykają brazylijską płeć piękną. Na tyłach strojów znajdować się będą klasyczne numery zawodników, jednak do nich dopisane będą konteksty. Np. "Gwałt co 11 minut", "30 proc. niższe pensje".- W XXI wieku niedopuszczalne są akty przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. Akcja ta ma na celu wsparcie osób, które na co dzień walczą z dyskryminacją płciową. To jedna ze społecznych ról, którą muszą spełniać duże kluby - powiedział prezes Cruzeiro Belo Horizonte, Gilvan de Pinho Tavares.I dodał: - Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko moment, by zwrócić uwagę na nierówności i niesprawiedliwość wynikające z różnicy płci. To także okazja, by pokazać inne aspekty dotyczące kobiet. To bardzo ważne, by mówić o tych problemach oraz walczyć z nimi.Cruzeiro Belo Horizonte to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii brazylijskiego futbolu. W jego barwach grał m.in. jeden z najlepszych napastników świata, Ronaldo. Klub obecnie prowadzony jest przez byłego selekcjonera reprezentacji Brazylii, Mano Menezesa.