Liga Mistrzów. Robert Lewandowski "przyłapany" przez angielskich paparazzich

Post udostępniony przez Thiago Alcantara (@thiago6) 7 Mar, 2017 o 3:12 PST

Zawodnicy Bayernu Monachium , po przekonującym zwycięstwie z Arsenalem, otrzymali od Carlo Ancelottiego chwilę wolnego czasu w stolicy Anglii. Robert Lewandowski udał się do klubu "Tape", gdzie "przyłapał" go jeden z brytyjskich paparazzich.Napastnik reprezentacji Polski na chwilę relaksu mógł pozwolić sobie z czystym sumieniem. We wtorkowy wieczór strzelił siódmą bramkę w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jest wiceliderem klasyfikacji strzelców. Wyprzedza go tylko Lionel Messi - 10 bramek.Z kolei Thiago na Instagramie umieścił zdjęcie z kolacji, na której był w towarzystwie kilku kolegów z zespołu. Od lewej: Renato Sanches, Juan Bernat, Xabi Alonso, Thiago, Douglas Costa, Rafinha i Arturo Vidal.